ASSE : Les Verts crient au scandale, jusqu'ici tout va bien

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne va porter plainte suite aux révélations de Mediapart concernant les finances des Verts. Et l'ASSE de crier au scandale.

Mediapart a mis le feu au football français en dévoilant des informations issues de documents officiels de la Ligue de Football Professionnel, lesquels n’étaient pas destinés à sortir du sérail des dirigeants des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Et du côté de l’AS Saint-Etienne, qui selon ces documents n’est pas dans une forme financière éblouissante, on n’a pas du tout apprécié de se voir ainsi pointer du doigt. Alors, comme la LFP, les dirigeants stéphanois annoncent qu’ils vont déposer plainte, car ces révélations, contestées par l’ASSE, ne correspondraient pas du tout à la réalité de la situation comptable des Verts. Dans un long communiqué, les dirigeants stéphanois ont voulu rassurer tout le monde.

« L’AS Saint-Étienne dément catégoriquement les informations publiées par certains médias concernant sa situation financière qui reste maîtrisée malgré la crise, ce que nos experts comptables peuvent d'ailleurs démontrer. Elle déplore également l’interprétation erronée et fallacieuse de documents confidentiels et anonymisés, émanant de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Ces fausses informations et les commentaires associés à leur diffusion portent gravement préjudice au club qui entend donc, comme l’a fait la LFP, déposer plainte pour protéger ses intérêts. En outre, dans cette période de crise sanitaire et économique sans précédent, l’ASSE ne peut que regretter des manipulations aussi irresponsables qu’inadmissibles D’ores et déjà, le club tient à rassurer son environnement (supporters, partenaires, collectivités, banques, assurances, autres clubs, joueurs, agents…) sur le bien-fondé des mesures qu’il a prises pour assurer sa pérennité et lui permettre de faire face à la situation exceptionnelle rencontrée par l’ensemble des acteurs du football professionnel. L’ASSE rappelle enfin qu'elle est le seul club de Ligue 1 à avoir présenté des comptes à l’équilibre lors des neuf dernières saisons, constituant ainsi des capitaux propres confortables », explique l’AS Saint-Etienne, qui doit tout de même faire des économies drastiques lors de crise. Reste à savoir qui aurait eu intérêt à nuire ainsi à l'intérêt de l'AS Saint-Etienne, d'autant plus que ces documents sont réels comme l'explique le club stéphanois.