ASSE : Avant l’OL, les fans stéphanois sont inconsolables

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Comme prévu, l’AS Saint-Etienne ira défier l’Olympique Lyonnais sans ses supporters dimanche (17h) lors de la 27e journée de Ligue 1.

Compte tenu de l’hostilité entre les deux rivaux, les fans des Verts ont été interdits de déplacement au Groupama Stadium. Une décision toujours aussi frustrante, d’autant que le public stéphanois attend sa revanche avec impatience depuis la gifle reçue à Geoffroy-Guichard au match aller (0-5) en novembre. Déterminé à laver l’affront, le capitaine Loïc Perrin reste lucide sur l’état d’esprit des fidèles de l’ASSE.

« Je sais que les supporters sont blessés par le match aller, ils ne pourront pas l'oublier, a prévenu le défenseur central en conférence de presse. A nous d'essayer d'inverser la tendance et leur faire plaisir pour partager un bon moment quand on rentrera. Ces interdictions de déplacement agacent. » Absent lors de l’humiliation, tout comme les recrues arrivées plus tard, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a bien été briefé.

Les fans ont prévenu le coach

« J'ai eu une réunion avec des supporters qui voulaient me dire l'importance que ce match a pour eux, a confié le technicien. J'en tiendrai compte dans ma causerie. Mais nos nouveaux joueurs ont déjà l'habitude de grands matchs. » D’autant que les Subotic, Debuchy, M’Vila et Ntep voudront se mettre les supporters dans la poche grâce à ce derby.