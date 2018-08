ASSE : 48h de perdues dans le dossier Cabella !

Dans : ASSE, Mercato, OM, Ligue 1.

Si Yahoo Sport affirmait lundi un accord de principe entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille concernant le transfert de Rémy Cabella chez les Verts, il semble désormais évident que cette annonce était largement prématurée. Car ce samedi, le dossier Cabella n'a pas avancé d'un pouce, même si la venue du joueur de l'OM à l'ASSE paraît inéluctable. Cependant, comme l'a confié une source proche du dossier au Progrès, ces deux derniers jours n'ont rien changé du tout concernant le milieu offensif de 28 ans.

Non pas que l'AS Saint-Etienne mette un bémol sur ce transfert, mais c'est du côté de l'Olympique de Marseille que le dossier est passé au second plan. « Les dirigeants de l’OM ont travaillé sur le départ d’Anguissa jeudi et vendredi il y avait le match contre Toulouse », a expliqué, dans le quotidien régional, une source stéphanoise. Le mercato ne s'arrêtant pas le week-end, les discussions devraient donc repartir du bon pied ce samedi, avec le secret espoir côté ASSE que cela finisse par aboutir vite. Il faudra pour cela que l'offre financière des Verts colle avec les exigences de l'OM, et ce n'est toujours pas le cas.