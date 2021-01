ASSE : Ruffier écoeuré au point d'arrêter le foot, ça se confirme

Dans : ASSE.

Après son licenciement à l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier n’est pas pressé de trouver un nouveau défi. Au contraire, le gardien de but envisage sérieusement de mettre un terme à sa carrière.

A en croire l’AS Saint-Etienne, c’est bien le comportement de Stéphane Ruffier (34 ans) qui a provoqué son éviction. La direction a notamment reproché au gardien de ne pas avoir porté un masque au sein du centre d’entraînement. Avant d’ordonner la dernière mise à pied lorsque le portier a écourté une séance. Le tout pendant que des rumeurs évoquent un refus de jouer les doublures derrière Jessy Moulin. Sauf que l’ancien Monégasque n’a pas du tout la même version. Selon l’insider Manu Lonjon, proche du natif de Bayonne, la mise à l’écart de Ruffier n’a rien de sportif et concerne plutôt le besoin de se débarrasser d’un gros salaire. Des méthodes qui incitent l’international tricolore à s’éloigner du monde du football.

« Ses derniers matchs avec l’AS Saint-Etienne n’étaient pas à la hauteur. Dire qu’il était moins bon en fin de saison dernière, je pense que tout le monde l’a vu et lui le premier, a reconnu l’observateur pour Eurosport, dans des propos relayés par Footradio. Après, c’est un autre débat mais je veux juste dire, puisque je ne me suis jamais exprimé sur le sujet, que ceux qui peuvent penser une seconde qu’il s’agit d’une décision sportive ou qu’il aurait refusé d’être doublure, ce sont deux bêtises. Et quant à son avenir, je ne vais pas éluder la question, il est effectivement possible que le match à Brest la saison dernière soit le dernier non seulement de sa carrière en Vert mais aussi possiblement de sa carrière de footballeur. » C’est dire à quel point l’ASSE l’a dégoûté du football…