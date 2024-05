PSG ‍: Le Qatar paye cher, le Real et le Barça à sa portée

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Selon les chiffres relayés par Football Benchmark, qui s’appuie sur les recettes rapportées par l’équipementier et le sponsor principal, le Paris Saint-Germain possède le troisième maillot le plus cher en Europe. Grâce au Qatar, le club de la capitale suit le Real Madrid et le FC Barcelone dans ce classement.

Si certains en doutaient encore, le Paris Saint-Germain s’est définitivement installé dans la cour des grands. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau intégré le dernier carré de la Ligue des Champions. Et malgré leur défaite à l’aller contre le Borussia Dortmund (1-0) mercredi, les hommes de Luis Enrique partent favoris avant la deuxième manche au Parc des Princes. Force est de constater que le champion de France a changé de statut sur le terrain, mais aussi en dehors. La preuve avec les chiffres relayés par Football Benchmark.

🔍 Looking at the top European clubs by jersey value, Real Madrid lead the way with a jersey value of €190 million, which represents the combined values of the main shirt sponsor and kit supplier deals 🇪🇸💰.#realmadrid #fcbarcelona #psg #arsenal #manchesterunited #football pic.twitter.com/UMaaW59XTP — Football Benchmark (@Football_BM) May 2, 2024

Le spécialiste s’est penché sur les recettes des clubs grâce aux contrats avec leur équipementier et leur sponsor principal. Ainsi, le Paris Saint-Germain se classe troisième dans la hiérarchie européenne. Le club de la capitale possède un maillot estimé à 146 millions d’euros par an, soit 80 millions d’euros versés par son équipementier Nike, et 66 millions d’euros promis par son sponsor Qatar Airways. Bien sûr, ce dernier montant peut être remis en cause étant donné que le Qatar est également le propriétaire du Paris Saint-Germain.

Le Real intouchable

Il n’empêche que la valeur du maillot parisien se rapproche des tout meilleurs, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Intouchable, la Maison Blanche reçoit 190 millions d’euros par an grâce à son équipementier Adidas (120 M€) et son sponsor principal Emirates (70 M€). De son côté, le FC Barcelone fait jeu égal au niveau du partenaire Spotify (70 M€). Mais la marque Nike, avec qui le président Joan Laporta renégocie actuellement, verse « seulement » 105 millions d’euros par an au Barça, soit une recette totale annuelle de 175 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain n’y est pas encore, mais avec un petit effort du Qatar…