En plein doute, Rashford a peur de signer au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé sur le départ, et principalement au Paris Saint-Germain, Marcus Rashford refuse de quitter Manchester United. Pour le consultant Paul Parker, l’attaquant anglais craint d’évoluer dans un contexte différent.

A l’image de son équipe, Marcus Rashford passe totalement à côté de sa saison. L’attaquant de Manchester United se situe loin de son meilleur niveau. Un constat confirmé par ses huit petits buts inscrits toutes compétitions confondues. Dans ce contexte, la nouvelle direction sportive, représentée par Jim Ratcliffe, risque de ne pas le retenir cet été. L’international anglais est effectivement annoncé sur le départ, et notamment au Paris Saint-Germain.

Rashford ne colle plus au profil

Mais pour le moment, le Mancunien refuse de partir. Et le consultant Paul Parker croit connaître la raison. « Je ne pense pas qu'aller au PSG serait un bon transfert, a estimé l’ancien Red Devil sur Mybettingsites. Le PSG ne dépense plus de l'argent bêtement et ne recrute plus de stars. Quand Neymar et Messi sont partis, on a vu que le club n'a plus emprunté ce chemin. Ils veulent acheter de jeunes joueurs français et devenir la deuxième équipe nationale. »

« Je ne pense pas que Rashford veuille quitter Manchester United, parce qu'il a peur de ce qu'il pourrait trouver ailleurs, a expliqué l’observateur. Tout ce que l'on a vu de la part de Rashford, ce sont des mots. Il doit montrer pourquoi il veut rester à Manchester United. Dans la vie et dans le football, il n'y a que les actes qui comptent. Il a besoin de meilleurs personnes dans son entourage, quelqu'un qui lui dira "non" plutôt que "oui". Il doit être entouré de personnes liées au football. Des gens qui comprennent que l'implication et le bon comportement sont essentiels dans le football. »

« Il doit se regarder dans le miroir et se demander s'il peut donner davantage à l'équipe. Il n'a pas l'air de connaître ses forces. Il essaie de dribbler quatre joueurs alors que ce n'est pas sa force. Son point fort, c'est qu'il est un bon athlète, il devrait en profiter pour prendre l'avantage. Cela lui donnera des espaces pour avoir des situations en un contre un où il pourra utiliser sa vitesse et son habileté », a conseillé Paul Parker.