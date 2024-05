PSG ‍: Marquinhos dévasté par cette sale nouvelle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La blessure de Lucas Hernandez est un coup dur pour le PSG et ce n’est pas Marquinhos qui va dire le contraire puisque le Brésilien avait retrouvé son meilleur niveau au côté de l’ancien défenseur du Bayern Munich.

Sorti sur blessure peu avant la mi-temps de la demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, Lucas Hernandez souffre d’une rupture des ligaments croisés. Terrible coup dur pour l’international tricolore à quelques semaines de l’Euro ainsi que pour son club. Le Paris Saint-Germain va devoir gérer son absence pour la suite des évènements et il ne va pas être simple de remplacer le natif de Marseille. Repositionné dans l’axe par Luis Enrique depuis quelques semaines, il formait un excellent duo avec Marquinhos. Surtout, les observateurs et les supporters ont noté que le capitaine du PSG avait retrouvé son meilleur niveau depuis qu’il était associé à Lucas Hernandez, comme le démontre sa prestation magistrale à Dortmund mercredi, où il a de loin été le meilleur joueur du PSG. De toute évidence, la blessure de l’ancien défenseur du Bayern et de l’Atlético est un immense coup dur pour Marquinhos selon Olivier Rouyer, qui s’est exprimé à ce sujet sur la Chaîne L’Equipe.

« Marquinhos reprenait du poil de la bête et je pense que Lucas Hernandez n’y était pas étranger. Il y avait une belle complicité qui était en train de se mettre en place entre les deux. Cette blessure, c’est gênant pour le PSG car derrière, on voit que Danilo, ça ne passe pas très bien avec Luis Enrique. Et puis le reste, c’est un peu juste en demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. C’est plus préjudiciable pour le PSG que pour l’Equipe de France, il y a du monde en Equipe de France. Il s’est presque blessé tout seul car je pense qu’il fait le mauvais geste pour défendre. Je m’attendais à ce qu’il tacle du pied droit, il a voulu se sécuriser en tentant un geste compliqué du pied gauche. C’est mal défendu » a lancé l’ancien joueur de l’Equipe de France et de l’AS Nancy Lorraine, pour qui Marquinhos risque d’avoir du mal à se remettre de l’absence de Lucas Hernandez. Il sera néanmoins intéressant de voir qui aura les faveurs de Luis Enrique pour le match retour à Paris dans cinq jours entre Danilo, Beraldo ou Skriniar pour accompagner le capitaine parisien.