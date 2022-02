Zidane au PSG, Messi trahi par Al-Khelaïfi ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Toujours évoqué du côté de Paris pour éventuellement prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc de touche du PSG, Zinédine Zidane a fait une demande bien précise qui ne va pas trop plaire à Lionel Messi…

S’il venait à reprendre du service en tant que coach, après une saison de repos suite à son départ du Real Madrid l’été dernier, Zinédine Zidane demandera les pleins pouvoirs sportifs à la direction de son futur club. Même au PSG, Zizou voudra faire sa loi. Et selon les informations d’El Nacional, le champion du monde 1998 aurait fait une demande bien précise à Nasser Al-Khelaïfi lors des premières négociations avec le PSG. Pour faire oublier Kylian Mbappé, qui devrait logiquement faire ses valises en direction du Real Madrid en juillet prochain, Zidane réclamerait effectivement la venue de Cristiano Ronaldo au Parc des Princes. Proche de l’international portugais depuis leurs aventures communes au Real, ZZ a envie de retravailler avec l’attaquant de 36 ans. Un désir partagé par CR7, qui ne lie plus trop son avenir du côté de Manchester United.

Donc si jamais Zidane venait à rebondir au PSG, Cristiano Ronaldo aurait de grandes chances de finir sa course à Paris. Ce qui ne ferait pas du tout les affaires de… Lionel Messi, le grand rival de CR7. Dans le dur depuis son arrivée au PSG, l’Argentin a déjà prévenu qu’il ne pourrait pas partager le vestiaire francilien avec CR7. Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi et le cheikh du Qatar, qui sont prêts à tout pour faire venir Zidane, quitte à sortir un gros chèque pour CR7, vont devoir faire le choix du roi entre Messi et Cristiano Ronaldo. Au grand dam des fans de foot, qui auraient bien voulu voir l’Argentin et le Portugais sous un même maillot un jour. Seul le PSG, qui rêve tout de se payer les plus grandes stars du football, semble en capacité de le faire dans les mois à venir en tout cas.