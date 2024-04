Guimaraes au PSG, ça devient très sérieux

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est à la recherche de nouveaux milieux de terrain à recruter l'été prochain lors du marché des transferts. Le profil de Bruno Guimaraes plait beaucoup au club de la capitale.

A Paris, les esprits sont logiquement tournés vers la fin de saison et notamment la quête de la Ligue des champions. Mais la direction travaille déjà aussi sur le prochain marché des transferts estival. Et plusieurs profils plaisent beaucoup aux champions de France. C'est le cas de Bruno Guimaraes. La situation autour du Brésilien est assez confuse depuis quelques semaines. Il se dit que Newcastle va devoir faire un sacrifice au mercato afin de se conformer au fair-play financier. Mais le joueur a récemment acheté une maison dans les alentours de Newcastle et pour certains, cela signifie qu'il se voit encore de longues saisons dans le nord de l'Angleterre. Bruno Guimaraes devra cependant faire un choix fort concernant son avenir.

Guimaraes, le PSG accélère

En fin de contrat en juin 2028, l'ancien de l'OL veut en effet disputer la Ligue des champions. Mais Newcastle n'y arrivera très certainement pas du fait d'une saison décevante en Premier League. Pas mal de clubs sont intéressés par son profil et il le sait. C'est le cas du Barça, de Manchester City ou encore du PSG. Et selon The Athletic, les Parisiens poussent pour le recruter. Les représentants du club de la capitale sont même entrés en contact avec les agents du joueur pour dresser les contours d'un contrat de 5 ans.

Le PSG a donc pris les devants pour tenter de signer l'international brésilien, que Newcastle ne vendra pas pour moins de 115 millions d'euros. Un montant largement dans les cordes du club de la capitale avec le futur départ au Real Madrid de Kylian Mbappé. Et une chose est certaine, le PSG ne veut pas perdre de temps pour contenter au plus vite les demandes de Luis Enrique.