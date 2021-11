Zinedine Zidane au PSG plus tôt que prévu ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Zinedine Zidane au PSG, les rumeurs fusent et se contredisent depuis plusieurs jours alors que l’avenir de Mauricio Pochettino s’écrit en pointillés.

Critiqué comme jamais après la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester City en Ligue des Champions mercredi soir (2-1), Mauricio Pochettino n’a jamais semblé aussi proche d’un départ. Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, qui cherche un successeur à Ole Gunnar Solskjaer, le technicien argentin ne semble pas avoir les clés pour faire briller ce PSG galactique, difficilement gérable en raison des egos de ses stars offensives (Messi, Mbappé, Neymar). Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont identifié l’entraîneur idéal pour prendre la suite de Mauricio Pochettino, il s’agit sans surprise de Zinedine Zidane. Et selon les informations du Parisien, les négociations ont débuté il y a quelques semaines entre l’ancien entraîneur du Real Madrid et la direction du Paris Saint-Germain.

L'entourage de Zidane ouvre la porte au PSG

Zinedine Zidane est le rêve absolu du Qatar depuis de longues années mais jusqu’à présent, le timing n’avait jamais été le bon. Cette fois, c’est peut-être la bonne pour le Paris Saint-Germain, qui veut profiter du statut d’entraîneur libre de Zidane et du fait que le poste de sélectionneur de l’Equipe de France ne soit pas encore disponible. Ainsi, « les choses avancent » pour une signature de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain selon une source proche du dossier, qui explique que les négociations initiale portaient sur une arrivée de « ZZ » au PSG en juin prochain. Mais au vu de la tournure des événements, le club de la capitale aimerait avancer la venue du champion du monde 1998. Du côté de l’entourage de Zinedine Zidane, on ne ferme en tout cas plus du tout la porte à une arrivée au Parc des Princes. « Les planètes sont alignées » explique même un proche du natif de Marseille. Reste maintenant à voir si le mariage au lieu et si oui, à quel moment, alors que Zinedine Zidane a toujours l’Equipe de France dans un coin de sa tête.