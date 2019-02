PSG : Neymar est prié de ne pas lire ce sondage !

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a quelques semaines, Neymar Jr donnait l'occasion à RTL et Odoxa de réaliser un sondage dont le résultat avait mis en furie le Paris Saint-Germain, puisque l'on apprenait qu'une majorité de Français, ou du moins une majorité des 1.000 Français interrogés, estimait que la star brésilienne en faisait trop sur le terrain et méritait presque d'être secoué par ses adversaires. Mais ce lundi, c'est du Brésil qu'arrive un sondage dont le résultat n'est probablement pas à la hauteur des espoirs de Neymar. En effet, ESPN a réalisé un sondage via son site internet et le joueur du PSG n'est pas classé dans les dix meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil après la retraite de Pelé.

Le Roi Pelé étant au sommet, et n'ayant pas besoin d'être classé, ce hit-parade brésilien est dominé par Ronaldo, devant Ronaldinho et Romario. Pour trouver trace de Neymar, il faut descendre jusqu'à la 11e position, l'attaquant du Brésil et du Paris SG étant même classé derrière un joueur de futsal, ESPN soulignant même qu'il avait eu plus de votes négatifs que positifs. Après, c'est un sondage en ligne avec la possibilité pour les trollers de se défouler, mais le Mondial 2018 semble tout de même avoir terni l'image de Neymar dans son pays.