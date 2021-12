Zidane au PSG, un coup de clim monumental !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a une dizaine de jours, Daniel Riolo faisait de grosses révélations sur une possible arrivée de Zinedine Zidane au PSG au mois de janvier.

Sur l’antenne de RMC, le journaliste lâchait des informations croustillantes au sujet de Zinedine Zidane à Paris. « Honnêtement, je ne suis pas loin de vous faire une Messi de l’année dernière quand j’ai annoncé qu’il allait signer au PSG. Et là je ne suis pas loin de tenter la même annonce pour Zidane cet hiver. J’ai des informations et ça discute très sérieusement » a lancé Daniel Riolo il y a une dizaine de jours. A l’époque, le consultant de l’After Foot avait mis les supporters du Paris Saint-Germain en ébullition. Mais les jours passent et les rumeurs associant le PSG à Zinedine Zidane se sont brutalement calmées. Cela n’est pas anodin et Daniel Riolo a définitivement cassé l’ambiance en ce début de semaine. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a informé que tout s’était refroidi entre l’ancien entraîneur du Real Madrid et Paris.

Zidane au PSG, ce n'est plus d'actualité

« Zidane au PSG, ça s’est un peu refroidi. Ca a discuté, mais ça s’est un peu refroidi. Fred Hermel ? Les sources les plus proches ne sont pas toujours les premières informées » a simplement expliqué Daniel Riolo, pour qui la signature de Zinedine Zidane au PSG à Noël, qu’il considérait presque comme acquise il y a dix jours, pourrait finalement ne jamais aboutir. Un coup de clim monumental pour les supporters du Paris Saint-Germain, dont certains commencent sérieusement à se lasser de Mauricio Pochettino. Il faut dire que l’entraîneur argentin du PSG peine à faire briller son équipe. Malgré des individualités hors du commun avec Messi, Mbappé et bien d’autres, l’ex-entraîneur de Tottenham n’arrive pas à imposer ses idées et le jeu du Paris Saint-Germain s’en ressent avec des prestations collectives peu abouties depuis le début de la saison. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions…