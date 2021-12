Zidane au PSG à Noël, l’annonce fracassante !

Dans : PSG.

Après le match nul du PSG contre Nice (0-0), Daniel Riolo a lâché une petite bombe sur Mauricio Pochettino ainsi que sur Zinedine Zidane.

Un an après son arrivée au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino vit-il ses dernières heures dans la capitale française ? Officiellement, l’entraîneur argentin n’est pas menacé. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et leader de la Ligue 1, il n’est pas (encore) chahuté. Mais en interne, la question de son maintien à la tête de l’équipe se pose. Et un départ ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino, qui rêve secrètement d’un retour en Premier League où le poste d’entraîneur de Manchester United lui fait les yeux doux. Sur l’antenne de RMC après le match nul du Paris SG contre Nice au Parc des Princes (0-0), Daniel Riolo a confirmé le probable départ de Pochettino. Et selon le chroniqueur de l’After Foot, la venue de Zinedine Zidane en lieu et place de l’ex-manager de Tottenham avant même la fin de l’année civile n’est plus du tout un scénario improbable.

Ça discute « sérieusement » pour Zidane au PSG

« Je pense que Pochettino a clairement lâché l’affaire et je pense que les joueurs l’ont lâché aussi complètement. Tout est n’importe quoi au PSG… Il n’y a rien dans cette équipe, Mbappé se fout de la gueule du monde, Messi n’a pas été pire ou meilleur que depuis le début de la saison, Hakimi est méconnaissable. Pochettino c’est fini, c’est cramé. Honnêtement, je ne suis pas loin de vous faire une Messi de l’année dernière quand j’ai annoncé qu’il allait signer au PSG. Et là je ne suis pas loin de tenter la même annonce pour Zidane cet hiver. J’ai des informations et ça discute très sérieusement » a lancé Daniel Riolo, qui avait annoncé la signature de Lionel Messi au PSG avant tout le monde il y a un an et qui retente le coup avec une révélation fracassante sur l’avenir de Zinedine Zidane.

🗣💬 "Je pense que Pochettino a lâché l'affaire et que les joueurs l'ont lâché"



De quoi en tout cas entretenir le flou au sujet de l'avenir de Pochettino, qui peine réellement à convaincre depuis son intronisation au PSG il y a désormais quasiment un an. Encore une fois face à Nice, le spectacle n'était pas au rendez-vous ce mercredi soir, mais l'entraineur parisien conserve toujours un discours motivé pour faire en sorte que la mayonnaise prenne. « Nous sommes motivés, nous travaillons dur, pour essayer de progresser chaque jour. Nous devons regarder vers l’avant et essayer d’être meilleurs chaque jour. La Ligue 1 est très difficile. Je pense que nous devons travailler dur dans ce championnat très compliqué, et c’est le cas pour toutes les équipes », a livré un Mauricio Pochettino qui sait bien qu'il n'est pas à l'abri d'un coup de sang venu du Qatar, surtout si Zidane venait à réellement ouvrir la porte à une arrivée en cours de saison.