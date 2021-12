Zidane au PSG, Leonardo a menti !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le directeur sportif du PSG affirme que le club de la capitale n'a jamais contacté Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino. Daniel Riolo lui répond brutalement.

Dans un long entretien accordé ce week-end à Europe 1, le directeur sportif a évoqué les rumeurs qui depuis des semaines envoient Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain à la place d’un Mauricio Pochettino de plus en plus vivement critiqué. « Nous n’avons jamais contacté ni Zinedine Zidane ni aucun autre entraîneur. Avec Thomas Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane », a très clairement fait savoir un Leonardo, déterminé à laisser du temps à l’actuel entraîneur argentin du PSG. Cela semblait donc marquer un point final sur une éventuelle révolution à venir du côté du club de la capitale. Cependant, le message du dirigeant parisien a bien du mal à convaincre Daniel Riolo. Pour le journaliste de RMC, le directeur sportif de Paris est soit un menteur, soit carrément placardisé du côté de Doha.

Le Qatar discute avec Zidane, Leonardo ment

EXCLU EUROPE 1 - Mbappé, Messi, Pochettino, Zidane... Leonardo se livre https://t.co/bm3m0dNLPq — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) December 19, 2021

Daniel Riolo est en effet persuadé, le Paris Saint-Germain a bel et bien discuté avec Zinedine Zidane, quoi qu’en dise Leonardo. « Oui Leonardo n’a jamais contacté Zinedine Zidane, mais d’autres l’ont fait pour lui, au Qatar. Donc quand il dit que le PSG n’a jamais contacté Zidane, c’est un mensonge. Ou alors ils ne l’ont pas mis au courant, ce qui est encore pire. Ce n’est pas la première fois que Leonardo ment. Il avait dit la même chose avec Thomas Tuchel deux semaines avant qu’il soit viré. Mais on sait que Leonardo ne décide pas de tout à Paris », a lancé le journaliste, qui depuis plusieurs semaines confirme que du côté du Qatar on a mené des discussions avec l'ancien entraîneur français du Real Madrid. L'avenir dira si Daniel Riolo a vu juste, et si Leonardo tente seulement de bluffer dans un dossier qu'il ne mène probablement pas.