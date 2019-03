PSG : Thiago Sylvie, Kurzawa insulté, comment Paris peut accepter cela ?

Dans : PSG, Ligue 1.

En laissant entrer quelques centaines de supporters furieux dimanche au Parc des Princes afin d'assister à l'entraînement des joueurs, le Paris Saint-Germain a voulu envoyer un signe d'apaisement après l'élimination en Ligue des champions. Mais d'après les vidéos qui ont évidemment été diffusées sur les réseaux sociaux, c'est un déferlement d'insultes et de haine qui est tombé sur footballeurs du PSG. Entre le surnom de Thiago Sylvie donné à Thiago Silva, ce qui fait la joie de Twitter ce lundi, et les injures graves lancées à Layvin Kurzawa, lequel était remplaçant et n'a pas joué contre Manchester United, sans oublier les différents propos insultants à l'encontre d'Adrien Rabiot et de l'ensemble des joueurs lorsqu'ils sont venus devant la tribune, on se demande si le Paris Saint-Germain ne s'est pas fait plus de mal que de bien avec cette tentative d'explications.