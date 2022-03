Zidane au PSG, la rumeur qui scandalise Pochettino

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis de longues semaines, le nom de Zinedine Zidane est évoqué au PSG afin de succéder à Mauricio Pochettino. Et le coach argentin de Paris s'en agace.

Avec l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, l’avenir de Mauricio Pochettino semble scellé. A moins d’un improbable retournement de situation, l’ancien manager de Tottenham va quitter le PSG à la fin de la saison. Fort logiquement, les rumeurs au sujet de sa succession à Paris se multiplient. Le nom de Zinedine Zidane est par exemple cité avec de plus en plus d’insistance dans la capitale française même si l’ex-entraîneur du Real Madrid n'a toujours pas donné son feu vert pour débarquer au Paris SG, lui qui rêve de prendre les commandes de l’Equipe de France après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ces rumeurs incessantes ont en tout cas le don d’agacer passablement Mauricio Pochettino selon les informations du Parisien…

Neymar et Messi qui retrouvent leurs dribbles loin du Paris Saint-Germain de Pochettino, étonnant. — ‏ً (@JoestarOG) March 26, 2022

Pochettino regrette le manque de soutien au PSG

En effet, le quotidien francilien dévoile que Mauricio Pochettino a été perturbé par les rumeurs incessantes au sujet de ses potentiels successeurs au PSG. L’entraîneur argentin regrette par ailleurs le manque de clarté de ses dirigeants, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo en tête. Et pour cause, Mauricio Pochettino aurait apprécié que l’état-major du Paris Saint-Germain monte rapidement au créneau dans le but de mettre un terme au rumeur et au contraire de conforter Mauricio Pochettino dans son rôle d’entraîneur du PSG afin d’asseoir son autorité sur les joueurs. Cela n’a pas vraiment été le cas, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ayant été relativement discrets tout au long de la saison, sauf quand il s’agissait de se mettre en scène et de menacer physiquement les arbitres après la déroute contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Il s’agit en tout cas d’un indice supplémentaire laissant penser que Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG à la fin de la saison.