Zidane au PSG, il est prêt à dire oui !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Zinedine Zidane a refusé de rejoindre le PSG après une très longue réflexion et malgré une grosse offre du Qatar. Mais les choses auraient changé depuis ce refus initial de Zizou.

Libre depuis son départ du Real Madrid il y a un an et demi, Zinedine Zidane était la priorité absolue de l’Emir du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino l’été dernier. Les négociations ont duré plus d’un mois entre l’état-major du Paris Saint-Germain et le champion du monde 1998, lequel a longtemps hésité… avant de finalement décliner la proposition du PSG en espérant un signe de l’Equipe de France cet hiver. Malheureusement pour Zinedine Zidane, la porte des Bleus s’est refermée après la finale disputée, et perdue, par les Bleus contre l'Argentine au Mondial puisque Didier Deschamps a été prolongé jusqu’en 2026. Dès lors, le PSG pourrait bien retenter sa chance pour attirer « ZZ » et cette fois, l’ex-entraîneur du Real Madrid a de bonnes chances d’accepter le projet. C’est tout du moins ce que Daniel Riolo a confié dans l’émission de Zack Nani sur Twitch.

Zidane ne dira pas non deux fois au PSG selon Riolo

« Moi, l'été dernier, je l'ai dit : Zidane va être au PSG. On a chez nous à RMC quelqu'un qui lui a parlé directement, c'était tellement évident pour moi qu'il ne pouvait pas dire non que je n'arrivais pas à croire la personne à qui il avait dit son refus. Mais au dernier moment, ça a beaucoup bougé au niveau de sa famille » a confié Daniel Riolo, avant de poursuivre à ce sujet. « En revanche, ce que je peux dire là, c'est que si on lui refait la proposition, il viendra. Et cette proposition, c'est possible qu'elle arrive dans pas très longtemps si les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés au PSG » a analysé le journaliste de RMC, pour qui il est désormais très clair que Zinedine Zidane n’est pas contre l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour l’éditorialiste de l’After Foot, cela ne fait pas de doute : Zizou ne refusera pas le projet parisien deux fois de suite, alors qu’il est toujours sans club et que cela dure depuis maintenant un an et demi.

Zidane fait déjà l'unanimité chez les cadres

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain a l’intention de retenter sa chance dans le dossier Zinedine Zidane et si oui, qui accompagnera l’homme aux trois victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid ? Car de toute évidence, on imagine mal Zidane former un binôme au PSG avec Luis Campos, comme le fait actuellement Christophe Galtier. Les grandes manœuvres pourraient donc être terribles dans la capitale avec le possible départ de l’ancien entraîneur du LOSC mais également du coordinateur sportif du PSG. D’après Foot Mercato, qui lâchait l’information mardi, Luis Campos est d’ailleurs sur la sellette. Une information qui peut être potentiellement mis en corrélation avec une approche du Paris Saint-Germain pour faire venir Zinedine Zidane. Quoi qu’il en soit, le feuilleton « Zizou » au PSG est relancé et il risque bien de tenir en haleine les supporters parisiens dans les semaines à venir. Du coté des joueurs, on sait déjà que Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Kylian Mbappé sont très favorables à la venue du natif de Marseille sur le banc parisien.