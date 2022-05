Zidane au PSG, elle l’avait annoncé avant tout le monde

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le probable départ de Mauricio Pochettino cet été, le Paris Saint-Germain a fait de Zinedine Zidane sa grande priorité. Une piste prédite depuis un an.

Mauricio Pochettino a beau répéter sa volonté de rester la saison prochaine, le Paris Saint-Germain devrait bien changer d'entraîneur. Ses échecs en Ligue des Champions et même sur le plan national risquent de peser trop lourd dans la réflexion des décideurs. Il faut dire que sa chute était prévisible dès la saison dernière lorsque les Parisiens, seulement dauphins du LOSC en Ligue 1, ne rassuraient pas dans le jeu.

Quand Zidane décide de quitter le Real Madrid en mai 2021, il déplore de ne pas avoir été suffisamment soutenu par le Club mais réaffirme son envie de continuer à entraîner. Très vite, j’ai eu l’intuition que #Zidane pourrait faire revivre cette passion d’entraîneur au #PSG pic.twitter.com/8jygjhIxaP — Sabine Callegari (@CallegariSabine) May 20, 2022

C’est d’ailleurs à ce moment que la psychanalyste Sabine Callegari, auteure du livre « Dans la tête de Zidane », sentait déjà venir l’arrivée du Français. « Je pense que c'est une grande affinité entre ces deux trajectoires, confiait la spécialiste en coaching en mai 2021. La direction du PSG sait mieux que quiconque ce qu'est une équipe de football. Le président du PSG connaît le football, les actionnaires s'y investissent, pour eux ce n'est pas simplement un placement financier. »

« Ils savent qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans la gouvernance et un grand entraîneur, stable, qui puisse fédérer un groupe, ajoutait la psychanalyste. Et pour ça, il n'y a pas mieux que Zinedine Zidane. C'est vraiment un meneur d'hommes, c’est un leader, c'est quelqu'un dont l'aura est puissante, qui peut faire contrepoids à d'éventuelles difficultés dans la gouvernance. S'il y a bien quelqu'un qui peut faire contrepoids ou se mettre en harmonie avec la gouvernance, c'est Zidane. Et du côté de Zidane, quand il a été entraîneur au Real Madrid et qu'il a déjà gagné autant, on ne peut qu'imaginer un club à sa mesure. »

La prédiction confirmée

« Il n'y a pas énormément de possibilités. J'ai toujours pensé qu'il n'irait pas à la Juve. Je ne l'imagine pas aller en Angleterre alors que c'est l'épicentre du football. Donc reste le PSG, déduisait déjà Sabine Callegari. Zidane est Français, il est libre donc si j'étais le PSG, il faut se dire que l'alignement des planètes ne se fera pas deux fois. On peut supposer que si quelque chose peut se faire, ce sera entre Zidane et les actionnaires qataris. » Un an plus tard, les dirigeants parisiens se démènent bien pour attirer l’ancien coach du Real Madrid et Sabine Callegari a tenu à rappeler que sa théorie était plus que jamais valable.