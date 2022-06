Zidane au PSG, Daniel Riolo lâche une confidence

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lancé en quête du successeur de Mauricio Pochettino, le PSG rêve toujours de s’offrir Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain explore de nombreuses pistes pour le poste d’entraîneur dans l’optique de la saison prochaine. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino a peu de chances de passer l’été, Luis Campos ne l’ayant pas intégré dans sa short-list d’entraîneurs potentiels pour le Paris SG de demain. A ce jour, le rêve absolu du Qatar se nomme toujours Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid et avec qui le PSG négocie depuis plusieurs semaines. Mais tandis que la tendance n’est clairement pas à une signature de Zinedine Zidane dans la capitale française, Daniel Riolo croit savoir que le champion de France en titre va continuer de négocier pour tenter de convaincre le champion du monde 2018.

« Jusqu’au bout du possible, ils tenteront Zidane. Ce n’est pas mort, cela discute, il y a encore des réunions et jusqu’au bout ils tenteront. Tant qu’il n’y aura pas un entraîneur officiellement nommé par le PSG, je continuerais de croire qu’ils vont y arriver. Je suis moins certain qu’il y a quelques semaines parce que ça discute clairement et parce qu’ils y a des freins auxquels il fallait penser mais de là à dire que ce sera Galtier l’entraîneur du PSG… Evidemment que lui a envie mais bon, ce n’est pas lui qui décide » a déclaré Daniel Riolo sur l’antenne de RMC alors qu’il y a quelques semaines, le consultant affirmait avec beaucoup plus de certitudes au sujet de la venue de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain afin de succéder à Mauricio Pochettino.

De son côté, l’entraîneur du PSG continue son sans-faute en termes de communication afin de ne pas se mettre à la faute avant son probable renvoi par le Paris Saint-Germain. Interrogé par la télévision catalane lundi soir, Mauricio Pochettino a fait le bilan de la saison du champion de France en titre. « Le PSG cherche désespérément à gagner la Ligue des champions. Le but est de le gagner et il est normal que des troubles se produisent, mais nous les avons surmontés en remportant le Championnat tout comme City l'a remporté en Angleterre. Avec les attentes et le vestiaire que nous avons, cette saison a été un apprentissage continu. Nous étions à un pas d'éliminer Madrid, tout comme Chelsea, City et Liverpool. On a gagné comme Ancelotti, Blanc... d'autres entraîneurs. Mais il y a beaucoup d'impatience dans le club. Je pense qu'on va chercher la bonne formule d'entente pour que les joueurs, le staff technique et la direction puissent tous aller dans la même direction » a lancé Mauricio Pochettino, lequel continue de communiquer comme s’il allait continuer à entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine. En attendant de connaître son successeur, probablement dans les jours à venir.