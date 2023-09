Xavi Simons ne bougera pas, Leipzig provoque le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été, Xavi Simons a fait partie des joueurs recrutés par le PSG. Prêté à Leipzig après une belle expérience au PSV, le Néerlandais se régale aussi en Bundesliga.

Le PSG a fait fort l'été dernier sur le marché des transferts. Le club de la capitale a recruté de nombreux joueurs et réussi à se débarrasser d'un grand nombre de ses indésirables. Parmi les joueurs qui ont été recrutés par les champions de France : Xavi Simons. Le Néerlandais avait une clause de rachat très faible incluse dans son contrat au PSV qui a été levée par le PSG. Cependant, Paris a fait le choix de prêter de nouveau Simons, à Leipzig cette fois. En Bundesliga, l'ancien du Barça régale. S'il n'y a pas d'option d'achat incluse, le club allemand espère toutefois trouver un accord pour garder encore un peu le prodige de 20 ans.

Xavi Simons, Leipzig va tout tenter

Dans les colonnes de Kicker, le directeur sportif du club Max Eberl s'est en effet exprimé à propos de Xavi Simons. Et il n'envisage pas forcément de s'en séparer en fin de saison : « Il est clair que nous avons l'intention de le prolonger, dans le meilleur des cas. Xavi a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu'il reste avec nous à l'été 2024 ». Reste à savoir si le PSG l'entendra de la même oreille, alors que Kylian Mbappé pourrait partir l'été prochain. Xavi Simons est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Paris et a toujours indiqué vouloir s'y imposer un jour. A moins d'un énorme montant offert, difficile d'imaginer les champions de France faire un fleur à Leipzig. En tout cas, la positon du club allemand a le mérite d'être claire.