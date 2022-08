Wanda Nara jette Mauro Icardi, le PSG ne va pas pleurer

Dans : PSG.

Par Marc Verti

L'histoire d'amour aussi compliquée soit-elle entre Mauro Icardi et Wanda Nara touche à sa fin. L'avenir du joueur du PSG peut être chamboulée par les déclarations de son épouse et représentante.

C'était inévitable. Depuis qu'il est arrivé au PSG, Mauro Icardi n'a pas donné la même satisfaction aux dirigeants que lorsqu'il évoluait à l'Inter Milan. Notamment à cause de ses histoires extra-sportives avec sa femme et agent Wanda Nara. Au début de la saison dernière, les affaires extra-conjugales du sulfureux couple ont fait polémique à Paris. Si Wanda Nara avait dans un premier temps pardonné à Icardi pour des discussions extra-conjugales, elle serait sur le point de définitivement quitter l'attaquant argentin. Un enregistrement audio a été révélé sur le plateau d'America TV et fait comprendre que la femme d'affaires va demander le divorce après 8 années de mariage.

Quel avenir pour Icardi ?

« Je suis venue en Argentine parce que je divorce de Mauro. Je prévois de divorcer en ce moment. Je vais rester encore quelques jours. Et puis je reviens chercher tout ce dont j'ai besoin. J'organise les choses pour le divorce parce que je n'en peux plus » a expliqué celle qui gère la carrière de Mauro Icardi. Désormais célibataire et considéré comme indésirable au PSG, le joueur de 29 ans va devoir trouver un point de chute pour sauver sa carrière. Luis Campos est clair, il ne veut plus d'Icardi, l'homme avec seulement 5 buts en 30 matchs disputés la saison passée. Plusieurs clubs sont intéressés par l'international argentin (8 sélections) comme Al-Shabab, le club d'Ever Banega, l'ami de Mauro Icardi ou encore Monza, le club de Silvio Berlusconi, promu en Serie A. Talentueux, l'Argentin s'est perdu à Paris et doit penser à son avenir qui va sûrement s'écrire loin du PSG et de Wanda Nara. De quoi relancer son appétit pour la fin du mois d'août.