PSG : Vitinha pour 40 ME, l'étonnante stratégie de Campos

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait prochainement annoncer ses premières recrues lors de ce mercato estival. Luis Campos veut sécuriser au plus vite la venue de Vitinha dans la capitale.

La direction du PSG est déjà au travail en ce début de mercato estival. Luis Campos, accompagné de son équipe, veut enchaîner les dossiers. Alors qu'on annonçait pas mal de noms pour renforcer le milieu de terrain du PSG, comme Paul Pogba, Frenkie de Jong ou encore Seko Fofana, c'est bien Vitinha qui va signer dans la capitale. L'international portugais du FC Porto a réalisé une très belle saison avec son club et est en constante progression. Sa vision de jeu, sa palette technique ainsi que sa capacité à faire la différence devant le but ont séduit Luis Campos. Pour libérer son joueur, le FC Porto veut 40 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Sauf que le PSG n'entend pas directement la lever et préfère employer une autre stratégie...

Le PSG inventif pour signer Vitinha

Signature en début de semaine pour Vitinha en faveur du PSG.

Contrat de 5 ans.

C'est en tout cas ce qu'indique A Bola ces dernières heures. Le média portugais précise que « le PSG ne lèvera pas la clause de Vitinha, mais négociera les modalités de versement de la somme réclamée par les Bleus et Blancs ». Car le PSG est à la recherche de certaines économies à faire cet été sur les futures sommes dépensées, surtout que le mercato devrait être assez actif. Lors de leurs négociations avec Porto, les champions de France ont d'abord cherché à régler le montant du transfert de Vitinha en trois fois. Un premier versement immédiat de 20 millions d'euros a été proposé, ce qu'a refusé le club portugais. Résultat, A Bola déclare que l'opération Vitinha se fera via une entité financière par la technique de l'affacturage, qui consiste à obtenir un financement anticipé et à sous-traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé. C'est exactement la même méthode qui avait été employée pour le transfert de Joao Felix à l'Atlético Madrid. Du coup, le PSG finira par payer le montant total du transfert de Vitinha (40 millions d'euros) à Porto. Ensuite, les Portugais déclencheront « une opération auprès d'un établissement financier avec les garanties données par le PSG pour recevoir le solde ». Selon le journaliste Romain Collet-Gaudin, l'officialisation de l'arrivée de Vitinha au PSG aura lieu en ce début de semaine. Le Portugais signera à Paris un contrat de 5 saisons.