« ‍Verre de vin et paquet de clopes ‍», il balance ce joueur du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce samedi, L'Equipe Magazine consacre un dossier à la consommation de tabac dans le football professionnel. L'occasion d'évoquer le cas d'un joueur qui vient de quitter le Paris Saint-Germain.

Cela lui a longtemps valu les critiques assassines de Daniel Riolo, Marco Verratti a régulièrement été attaqué sur son hygiène de vie que le journaliste estime peu compatible avec les exigences du très haut niveau. Le milieu de terrain italien a notamment la réputation d’être un gros fumeur. Transféré au Qatar lors du dernier mercato, Petit Hibou n’a jamais répondu à ces critiques, il est vrai qu’il n’est pas le seul footballeur à fumer, certaines stars tricolores étant aussi accros au tabac.

Mais s’agissant de Marco Verratti cela lui a tellement été reproché qu’il était préférable de savoir si tout cela était la réalité ou s’il s’agissait d’un mythe urbain et d’une exagération. Pour les deux journalistes en charge de ce dossier, qui va au-delà du simple cas Verratti, ce dernier était réellement un gros consommateur et il ne l'a jamais réellement caché.

Verrrati accro au tabac

Le témoignage d’un journaliste suivant au quotidien le Paris Saint-Germain confirme cette « dépendance » de Marco Verratti à la cigarette. « Le lendemain d'un Italie-Israël, je suis avec des potes au Nolita, un restaurant italien sur les Champs où Marco Verratti a ses habitudes et on le voit arriver. Il passe derrière le bar, survêtement de l'Italie sur le dos, se sert un verre de vin, sort le paquet de clopes, va tout droit sur le balcon et je me retrouve avec lui à enchaîner les clopes », explique ce confrère au sujet du milieu de terrain du PSG.

Cela n'enlève évidemment rien au talent de l'international italien, mais cela conforte ceux qui regrettaient qu'il ne soit pas toujours au top niveau physiquement et lui reprochaient une hygiène de vie pas à la hauteur. Marco Verratti restera dans l'histoire du PSG même si la fin de l'histoire est plutôt triste.