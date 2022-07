Une très mauvaise surprise pour le PSG avec Scamacca

Le PSG est tout proche de recruter Gianluca Scamacca. Le jeune attaquant italien est même d'accord pour rejoindre le club parisien cet été. Mais, il faut encore se mettre d'accord avec Sassuolo, très gourmand financièrement. Un blocage qui pourrait profiter à West Ham.

Le temps presse pour le PSG. Non pas que le mercato estival se termine bientôt puisque cela se clôturera le 1er septembre prochain. C'est plutôt l'approche imminente du stage de préparation au Japon qui suscite quelques craintes. Les recrues seront-elles disponibles au pays du Soleil-Levant à la fin de la semaine ? Pour le cas de Milan Skriniar, le club parisien est assez optimiste mais, du côté de Gianluca Scamacca, les choses pourraient traîner en longueur et ainsi priver le PSG de l'attaquant italien pour entamer sa préparation.

En effet, si le PSG possède un accord avec Gianluca Scamacca pour un transfert, c'est plus compliqué avec Sassuolo. Le club italien réclame 50 millions d'euros pour céder sa pépite de 23 ans quand le PSG n'en offre « que » 35 millions d'euros. Ainsi, rien n'est encore finalisé dans le dossier surtout au vu de l'écart qui existe entre l'offre et la demande. Le PSG fait patienter les Italiens, estimant leurs exigences financières démesurées. Pour le moment, le club parisien peut se le permettre mais ça risque de changer.

Change of plans for Scamacca ♻️



West Ham have offered more (€40M) to Sassuolo than PSG (€35M) and he’s now very close to joining them instead.



📰 Sport Mediaset pic.twitter.com/SVUhsL8VKb