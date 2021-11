Un Neymar transcendé sauve le PSG à Bordeaux

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 13ème journée

Matmut Atlantique, Bordeaux

Bordeaux – PSG 2-3

Buts pour Bordeaux : Elis (79e), Niang (90+2e)

Buts pour PSG : Neymar (26e, 43e), Mbappé (62e)

Paris s'impose dans la douleur à Bordeaux 2-3. Malgré un avantage de trois buts, le PSG a souffert jusqu'au bout, subissant énormément et n'offrant encore une fois pas le plus beau visage.

Dans la lignée de ses dernières sorties si décevantes, le PSG était bousculé durant l’entame de cette rencontre. Peu consistants dans l’entrejeu, les Parisiens étaient débordés par des Bordelais entreprenants. Pembélé, Dilrosun et Elis s’infiltraient régulièrement dans la défense du PSG. Toutefois, Navas était suffisamment concentré pour écarter tout danger. D’autant que les Bordelais peinaient à cadrer et donc à inquiéter le portier du PSG. Discrète jusqu’ici, l’attaque du PSG se réveillait enfin et montait toute son efficacité. Mbappé trouvait Neymar d’une longue ouverture vers la surface girondine. Le Brésilien se jouait facilement des défenseurs bordelais et plaçait une frappe forte au ras du poteau de Costil pour le premier but (0-1, 26e). Neymar célébrait son but en rendant hommage à son amie, la chanteuse Marilia Mendonça, disparue dans un accident d’avion avec un message écrit sous son maillot.

Neymar intenable

Transcendé par ce premier but, Neymar allait à nouveau faire parler la poudre. Grâce à un une-deux avec Mbappé, où le natif de Bondy remettait le ballon d’une subtile talonnade, Neymar fusillait encore Costil d’une frappe bien placée pour faire le break juste avant la pause (0-2, 43e). En seconde période, Bordeaux n’était pas encore atteint psychologiquement et continuait à jouer son jeu, attaquant et bousculant fortement les Parisiens. Mais, Navas était attentif et détournait notamment une belle frappe enveloppée d’Adli (57e). Le PSG en profitait lui pour faire mal en contre avec le duo Neymar-Mbappé. Sur une passe en profondeur d’Herrera, Wijnaldum partait dans le dos de la défense avec Mbappé et servait le jeune attaquant français pour le troisième but (0-3, 62e).

Bordeaux réagit et fait trembler le PSG

Même avec trois buts de retard, Bordeaux poussait et s’infiltrait encore bien facilement dans la défense du PSG, manquant surtout de réalisme. Toutefois, Adli trouvait d’un extérieur du pied Elis aux 6 mètres. Le Hondurien devançait Mendes et trompait de près Navas (1-3, 79e). Pas rassurants malgré leur avantage, les Parisiens toujours plus en fin de match avec les entrées de Briand et la recrue Mbaye Niang. Les deux entrants combinaient avec un une-deux en pleine surface conclue par le but du Sénégalais (2-3, 92e). Trop tard néanmoins pour Bordeaux qui reste bloqué à la 16e place avec 12 points. Paris conforte sa première place avec 34 points mais ne convainc toujours pas totalement malgré le retour en forme de Neymar.