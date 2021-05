Trophées UNFP : Neymar nominé, le scandale explose

Dans : PSG.

Neymar arrive dans les finalistes pour le titre de meilleur joueur de la saison de L1 en 2020-2021. Difficile à digérer pour certains.

Cette année, conditions sanitaires oblige, il n’y aura pas les Trophées UNFP avec la présence du gratin du football français. Au lieu de la cérémonie, les récompenses seront remises par Canal+ au gré des prochaines émissions ou reportages. En attendant, les votes ont eu lieu auprès des joueurs et entraineurs de la Ligue 1, et le cortège des cinq prétendants au titre de meilleur joueur de la saison a été dévoilé. On y retrouve le Lillois Burak Yilmaz, le Lyonnais Memphis Depay, le Monégasque Wissam Ben Yedder, et le duo du PSG composé de Kylian Mbappé et Neymar. La présence du Brésilien, qui a disputé 16 rencontres cette saison dans l’élite, ne mérite pas d’être présent pour la récompense suprême. Si son talent n’est pas remis en cause, c’est sa faible présence et son implication toujours très moyenne en championnat, avec 8 buts au final, dont la moitié sur pénalty, qui pose question.

« Mettre Neymar dans les 5 nommés, c’est cracher au visage de de la Ligue 1 en la dévaluant, c’est mépriser tous ceux qui auraient dû figurer à sa place, et c’est faire offense à son talent énorme. Rappel : 16 apparitions cette saison », a balancé ainsi le journaliste de La Chaine L’Equipe Bertrand Latour, dans un message qui a souvent été corroboré dès lors. « 16 matches, 8 buts (4 sur penalty), 5 passes décisives, 2 cartons rouges, 5 journées de suspension, 0 raisons de voir Neymar entre les nommés au titre de « meilleur joueur » de la saison 2020/2021 », a balancé Simone Rovera, qui doit pourtant bien s’incliner devant le vote des joueurs du championnat de France, auprès de qui Neymar fait toujours aussi forte impression, même sans forcément beaucoup jouer cette saison.