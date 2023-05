Trois supporters pour fêter le titre, Paris humilié

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Samedi soir, le PSG a gagné son 11e titre de Champion de France, un record historique puisque Paris devance désormais l'ASSE et l'OM. Mais cela n'a clairement pas déchaîné les passions.

En ramenant le point du nul (1-1) de son match à Strasbourg, l’équipe parisienne s’est assurée le titre national. Un exploit d’autant plus que l’équipe de Christophe Galtier a occupé la première place de la première à la dernière journée. Dans les vestiaires de la Meinau, la fête était au rendez-vous, même si cela a été relativement calme. Mais ce n’était rien par rapport à ce qui s’est passé à Paris, notamment lors du retour des joueurs. C’est en effet peu avant 2h du matin que l’avion de la délégation du Paris Saint-Germain s’est posé à Roissy, aucun train ne circulant à cette heure. Et lorsque Christophe Galtier et ses joueurs sont sortis de l’aéroport, il y avait effectivement des supporters du PSG pour les accueillir, mais ils étaient seulement trois. Le trio a tenu à célébrer ce 11e titre de champion de France avec les joueurs, mais cela n’a pas duré bien longtemps.

Aucune fête pour le titre, le PSG se couche de bonne heure

Si deux champions de France sont venus signer des maillots, Juan Bernat et Danilo Pereira, les autres joueurs ont poliment salué les supporters de loin avant de partir chacun de leur côté, le bus du PSG venu à Roissy repartant presque à vide, preuve qu'une fête commune était prévue entre les joueurs. Et si cela ne suffisait pas, sur les Champs-Élysées, personne n'a célébré ce trophée, Paris étant d'un calme absolu après le sacre du Paris Saint-Germain. « Hier soir, ce n'était pas une ambiance de fête. C'était assez triste : on n'a pas eu l'impression que c'était un titre historique et que le PSG a marqué l’histoire », regrettait Fabrice Hawkins sur RMC. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voyait tout de même des supporters fêtant un titre près de l'Arc de Triomphe, mais il s'agissait de ceux du Benfica, titré quelques heures avant.