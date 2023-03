Thierry Henry conseiller du PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Étincelant avec Naples cette saison, Victor Osimhen fait rêver Luis Campos dans l’optique du prochain mercato au PSG. Et le dirigeant portugais a bien raison selon Thierry Henry.

Recruté par Luis Campos à Lille en 2019, Victor Osimhen a ensuite été vendu à Naples pour la coquette somme de 75 millions d’euros. Le Nigérian continue de rapporter gros au LOSC puisque la qualification de Naples pour les quarts de finale de la Ligue des Champions va permettre aux Dogues d’encaisser un chèque de 2,5 millions d’euros grâce à l’un des bonus inclus par Lille au moment de la vente du joueur. Quatre ans après avoir recruté Victor Osimhen dans le Nord, Luis Campos rêve d’en faire de même… cette fois au PSG. Il faut dire que l’homme aux 23 buts toutes compétitions confondues cette saison s’est imposé avec Naples comme l’un des meilleurs attaquants au monde. En toute logique, le Paris Saint-Germain, qui souhaite se séparer de Neymar et de Messi en attaque, est intéressé par l’attaquant de 23 ans.

Thierry Henry encourage le PSG à recruter Osimhen

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Interrogé au micro de CBS sur Victor Osimhen, un certain Thierry Henry a fait savoir qu’il était fan du joueur et a vivement conseillé au PSG de le recruter lors du prochain mercato. « Quelle équipe a le plus besoin de lui ? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu’ils ont besoin d’un numéro 9. Il y a tant d’équipes mais je pense à celle où il manque un 9. Parfois le Paris Saint-Germain utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n’est pas un 9. Et est-ce qu’il va rester ou pas ? Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu’il peut s’adapter à beaucoup d’équipes. Quand il joue dans une équipe comme le Napoli, tous les ballons vont vers lui. C’est un football différent quand vous allez dans une équipe avec trois grands joueurs devant. Quand je parle de grosses équipes, elles ont parfois des trios devant et les ballons n’iront pas forcément vers lui » a analysé Thierry Henry, lequel encourage vivement le Paris SG à foncer sur Victor Osimhen lors du prochain mercato. Pour recruter un tel joueur, Luis Campos devra néanmoins réussir à dégraisser car l’UEFA continue de surveiller le PSG et le fair-play financier sera intransigeant avec le club de la capitale cet été.