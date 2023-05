Supporters et comptables, ils ne valident pas Marquinhos 2028

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a annoncé fièrement la prolongation de contrat de Marquinhos. Un nouveau bail allant jusqu'en 2028 avec un salaire de superstar qui a eu le don de faire sursauter des supporters parisiens.

L’opération était bouclée depuis plusieurs semaines, mais le PSG attendait le bon moment pour l’officialiser. Le fiasco en Ligue des Champions et les différentes crises dans le vestiaire avaient retardé l’inévitable, mais ce vendredi, avant le match de ce week-end à Auxerre qui pourrait offrir le titre de champion de France au club, le Paris SG a annoncé la prolongation de contrat de son capitaine Marquinhos. Un bail qui est poussé jusqu’en juin 2028, et qui récompense la régularité et le statut d’un défenseur qui vient de vivre une décennie au sein du club de la capitale, et n’entend donc pas changer d’air sous peu.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec @marquinhos_m5 pour une prolongation de son contrat.



Le défenseur et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028. ❤️💙#Marquinhos2028 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023

Il y a quelques années, cet engagement sur le très long terme aurait ravi les supporters et suiveurs du PSG. Mais depuis un match très précis, et son raté contre le Real Madrid au Bernabeu il y a un peu plus d’un an, le Brésilien n’est plus le même. Plus fébrile, il n’a plus la même rage de vaincre, la même détermination, et ne fait plus l’unanimité. Résultat, à l’annonce de sa prolongation de contrat, les réactions ont été très mitigées sur les réseaux du club francilien. Si de nombreux internautes ont félicité le PSG et Marquinhos pour ce mariage prolongé, il y a tout de même eu de nombreuses remarques acides sur le choix effectué et le manque de renouvellement à ce poste, alors que l’ancien de la Roma n’est plus aussi intraitable.

2028, c'est loin quand même....

C’est tout d’abord le montant de son salaire, qui pourrait atteindre 15 millions d’euros à la fin de son contrat, qui a fait tiquer, alors que le PSG doit faire attention à sa masse salariale. La durée de son contrat a aussi beaucoup surpris. « Il a disparu des radars depuis mars 2022 mais il va toucher le jackpot », « 2028 c’est loin quand même », « Et pourquoi pas 2050 » « Cinq ans, on dirait Chelsea et ses contrats astronomiques », ont regretté des internautes, pour qui le PSG n’aurait pas du offrir un contrat en or et sur le très long terme à un joueur désormais considéré comme fragile, et moins bon qu’il y a quelques années. Même son statut de capitaine, pendant longtemps incontesté, est désormais remis en cause, et de nombreux supporters aimeraient désormais voir Kylian Mbappé prendre le brassard pour la saison prochaine.