Stupeur au PSG, un cadre s'effondre

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré la victoire spectaculaire 7-2 du PSG face au Maccabi Haïfa, Paris a connu quelques trous d'air en défense. Après la rencontre, la faute est revenue sur le capitaine de la formation parisienne Marquinhos.

Depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos est le capitaine du PSG. Le joueur arrivé en 2013 à Paris, prenait de plus en plus de place dans le vestiaire parisien et avait le rôle de leader lorsque Silva était absent, notamment lors du huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund où l'ancien joueur de l'AS Roma avait été particulièrement fiable. Si Marquinhos a souvent été exemplaire, même dans les défaites, depuis sa contre-performance face au Real Madrid l'année dernière, sa confiance semble avoir pris un coup. Le roc est moins serein et se fait plus souvent piéger par les attaquants adverses ou dans les duels aériens. Abdoulaye Seck a donné beaucoup de mal à Marquinhos lors de la victoire 7-2 du PSG contre les Israéliens. Pour Vincent Duluc, le constat est clair, le joueur de 28 ans n'a plus l'étoffe pour être capitaine de Paris.

Marquinhos inquiète le PSG

« Il est inquiétant dans les duels. Il ne peut pas se satisfaire d’avoir deux trois relances honorables face à Maccabi. Il a comme excuse d’avoir comme partenaire Sergio Ramos, car il faut surveiller et Ramos et l’attaquant adverse. Il change souvent d’arrière gauche. On a l’impression que ce n’est pas tout à fait un capitaine, ni le patron de la défense qu’il a été. Individuellement, c’est compliqué » a déclaré le consultant dans l'Équipe de Greg. Si le PSG possède la meilleure défense de la Ligue 1 avec seulement 5 buts encaissés en douze rencontres disputées, en Ligue des Champions, Paris a déjà pris 6 buts en 5 matchs. Marquinhos n'est plus autant souverain que les saisons précédentes alors que Paris possède plusieurs tauliers dans son vestiaire comme Sergio Ramos, ancien capitaine du Real Madrid et de la Roja. Malgré ses déconvenues, Marquinhos garde encore la confiance de Christophe Galtier pour le brassard.