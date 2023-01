Star à Monaco, Youssouf Fofana se propose au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

La ville de Paris possède l'un des viviers de talents les plus importants d'Europe. Si beaucoup ne réussissent pas forcément au PSG, certains restent très attachés à leur racine parisienne. C'est le cas d'un international avec l'équipe de France qui aimerait s'imposer dans son club de cœur.

Originaire de Paris, Youssouf Fofana a préféré quitter la ville lumière pour pouvoir exprimer son talent plus facilement. Le milieu de terrain a d'abord connu des débuts en professionnel à Strasbourg avant d'exploser à l'AS Monaco. Désormais cadre de l'ASM et international avec l'équipe de France (8 sélections), Fofana attire les convoitises de plusieurs cadors européens. Les Monégasques auront probablement du mal à retenir le joueur de 24 ans lors du mercato estival. D'autant plus que le finaliste de la Coupe du monde 2022 n'a pas caché son envie de rejoindre le PSG. Interrogé sur son avenir lors de l'émission Quelle Epoque sur France 2, Youssouf Fofana a parlé sans langue de bois.

Fofana ouvre la porte à un départ au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @youss_fofana

« Je viens d’ici, donc ce serait normal de retourner chez moi. J’ai dit que ça me ferait rêver parce que c’est chez moi mais on est dans le monde du foot. Je prends la meilleure proposition. Pour moi, le Graal ce sont les compétitions. Que je sois en France, en Allemagne, en Italie, tant que je gagne la compétition » a déclaré le joueur formé à l'Espérance Paris dans le 19e arrondissement lorsqu'on lui a demandé si signer au PSG était un rêve. Le club de la capitale est prévenu, convaincre Fofana de rejoindre Paris ne sera pas compliqué. Reste désormais à savoir si les dirigeants souhaitent concrétiser l'arrivée de Fofana et s'ils arriveront à parvenir à un accord avec Monaco qui compte bien obtenir un joli chèque avec la vente de leur pépite.