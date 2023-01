Skriniar veut saigner le PSG avec une prime vertigineuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Selon L’Equipe, un accord a été trouvé entre Milan Skriniar et le PSG. Il semblerait pourtant que financièrement, tout ne soit pas réglé entre les deux parties en raison de la gourmandise du capitaine de l'Inter Milan.

Convoité par le Paris Saint-Germain depuis le mercato estival de 2022, Milan Skriniar n’a jamais été aussi proche de rallier la capitale française. A en croire les informations divulguées par L’Equipe, un accord a été trouvé entre le défenseur slovaque de l’Inter Milan et le PSG pour une arrivée, libre de tout contrat, au plus tard l’été prochain. Un transfert dès cet hiver contre une indemnité de transfert très faible versée à l’Inter Milan n’est pas non plus exclu. Mais du côté de Foot Mercato, le son de cloche est totalement différent car le média spécialisé affirme qu’il n’y a pour l’instant aucun accord entre le PSG et les agents de Milan Skriniar pour une raison bien précise : le clan du capitaine de l’Inter est très gourmand et entend bien profiter de la situation contractuelle de Skriniar pour récupérer le plus gros salaire et la plus grosse prime à la signature.

Skriniar veut une prime de 25 ME au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Selon les informations de Foot Mercato, Milan Skriniar réclame un salaire annuel net de 5 millions d’euros et 15 millions d’euros de prime à la signature pour prolonger à l’Inter Milan. Comme par magie, les exigences augmentent d’un cran lorsque les agents de l’international slovaque négocient avec le PSG. Et pour cause, pour signer à Paris, Milan Skriniar réclame 9 millions d’euros de salaire annuel… et une prime à la signature vertigineuse de 25 millions d’euros. A l’heure actuelle, aucun accord n’a été trouvé entre Milan Skriniar et le PSG, totalement refroidi par les exigences absolument délirantes du Slovaque. Dans le cas où Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos accèdent à ses requêtes financières, Milan Skriniar foncera sans hésiter au PSG. Mais ce n’est pas le cas pour l’instant et les négociations vont donc se poursuivre dans ce dossier qui traine depuis plus de six mois maintenant.