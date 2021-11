Zidane au PSG, l’OM peut tout faire péter !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Zidane a toujours fait rêver le Qatar, et le rêve pourrait devenir réalité. Mais le technicien français voit son entourage pro-OM le freiner vigoureusement.

Avant même que le PSG ne passe sous pavillon qatari en 2011, Zinedine Zidane était approché avec succès par l’Emir du Qatar, qui faisait de lui son premier et plus prestigieux ambassadeur de la Coupe du monde, finalement attribuée à l’Emirat. Alors forcément, depuis que QSI a pris les commandes du PSG, le nom de Zinedine Zidane a souvent été murmuré. Rarement à voix haute, Nasser Al-Khelaïfi ayant plus souvent évoqué celui de Lionel Messi que celui de Zizou. Mais ces dernières semaines, depuis que Mauricio Pochettino ne semble pas capable de faire l’unanimité au Paris SG, ce qui semble parfois impossible, les dirigeants parisiens réfléchissent sérieusement à faire venir la légende française. Zidane a l’énorme avantage d’être libre de tout contrat, même s’il rêve secrètement de diriger l’équipe de France après la Coupe du monde 2022.

Zidane très tenté par le PSG

PSG : Zidane a toujours fait rêver le Qatar

➡️ https://t.co/sIpU9kHmEn pic.twitter.com/e1cYhl4M1B — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) November 22, 2021

Mais pour le moment, la seule chose concrète, ce sont ces contacts avec le PSG après qu’il ait refusé d’entraîner Manchester United, qui se cherche un entraineur et pourrait trouver son bonheur en Mauricio Pochettino. En attendant que les choses se mettent en place, Zidane semble en tout cas ouvert à la possibilité de rejoindre le Paris SG. Cela a longtemps semblé impossible, étant donné que le champion du monde 1998 a toujours déclaré que l’OM était le club qui le faisait vibrer en France, celui qu’il soutenait quand il était petit dans les travées du Vélodrome, et qu’il continue d’apprécier. Il ne faut toutefois pas compter sur le projet de Mourad Boudjellal, qui avait cité son nom lors de sa vraie-fausse offre de rachat, pour le voir sur le banc du stade marseillais... En revanche, selon Le Parisien, entrainer le PSG est néanmoins un « défi qui le tente », avec notamment la possibilité de coacher des légendes du football, et d’avoir un poste avec une équipe capable de gagner rapidement la Ligue des Champions.

Son entourage pro-OM le fait hésiter !

🤔 Quel aurait pu être le palmarès de l'@OM_Officiel avec un Zinédine Zidane ? #OM #Zidane pic.twitter.com/ysqlh6gNWC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 16, 2021

Cette possible Dream Team le fait donc saliver, même si son entourage a tendance à tiquer, bien plus que lui. Le journal francilien précise ainsi que ses proches, tous fans de l’OM comme lui, ne comprendraient pas une telle trahison, et que le technicien français comprendrait aussi cette réticence. Néanmoins, l’aura de Zidane a largement dépassé les frontières de Marseille et de l’OM, et étant donné le prestige, la classe, la réussite et la renommée de Zizou, les fans du PSG n’auront pas grand chose à redire si le triple vainqueur de la C1 avec le Real Madrid, qui n’a jamais porté le maillot de l’OM, venait à signer dans leur club.