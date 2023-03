Skriniar va mal, état d'alerte au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf retournement de situation, Milan Skriniar sera un nouveau joueur du PSG la saison prochaine. Mais déjà, son cas fait parler le club de la capitale...

Le PSG vit une fin de saison bien galère en Ligue 1. La crise couve dans la capitale et les joueurs de Christophe Galtier vont devoir faire le dos rond pour terminer l'exercice en cours de la meilleure des façons. Ensuite, Luis Campos pourra totalement se pencher sur le mercato estival. Déjà, le conseiller sportif du PSG semble avoir obtenu la signature de Milan Skriniar, en fin de contrat avec l'Inter. Le Slovaque, destitué de son brassard de capitaine, vit aussi quelques complications de son côté. En effet, le joueur est actuellement blessé et sa situation inquiète l'Inter mais aussi le PSG. Si des rumeurs indiquaient ces dernières heures que le club de la capitale avait pris les choses en main pour superviser la guérison de sa future recrue, Skriniar a démenti.

Skriniar, une arrivée remise en question ?

Mais voilà, selon L'Equipe, le PSG se montre de plus en plus attentif à la blessure au dos du défenseur central, qui ne devrait pas rejouer de la saison avec l'Inter. Le média précise que sujet est jugé très sensible en interne. Pour le moment, pas de quoi remettre en cause sa venue dans la capitale. Mais au vu des attentes quoi seront placées en lui et de son futur salaire + prime à la signature, le PSG ne compte pas prendre le moindre risque avec le Slovaque.

C'est donc le flou qui règne à Paris concernant le dossier Milan Skriniar et une nouvelle épine dans le pied de Luis Campos. Le Portugais devra également trancher concernant Sergio Ramos, en fin de contrat et qui multiplie également les pépins physiques. Aussi, le PSG sera sans doute attentif à la reprise de la compétition concernant Presnel Kimpembe après sa rupture du tendon d'Achille. La défense, un chantier qui risque donc d'animer le prochain mercato estival francilien.