Skriniar et Renato Sanches au PSG, ça brûle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir ficelé le transfert de Nordi Mukiele, le PSG espère encore faire signer au moins deux joueurs : Renato Sanches et Milan Skriniar.

Le mercato du Paris Saint-Germain commence à prendre forme. Après s’être attaché les services de Vitinha, d’Hugo Ekitike et plus récemment de Nordi Mukiele, le PSG aimerait boucler deux pistes amorcées au tout début de l’été. Selon les informations de Foot Mercato, Renato Sanches et Milan Skriniar sont toujours dans le viseur du club de la capitale, et Luis Campos n’a absolument pas abandonné l’idée de les faire signer tous les deux à Paris. En ce qui concerne le Portugais du LOSC, il donne incontestablement sa préférence au PSG malgré une belle offre de l’AC Milan. Le média croit savoir qu’il ne reste plus que quelques détails à régler entre Paris et Lille pour boucler le transfert du milieu relayeur de 24 ans. Un renfort de taille en perspective pour Christophe Galtier, qui connait par cœur l’ex-crack du Bayern Munich.

Skriniar au PSG, c'est bouillant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Le dossier Milan Skriniar semblait lui beaucoup plus compliqué pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, confrontés à l’inflexibilité de l’Inter Milan. Il faut dire que dans ce dossier, le champion d’Italie en titre a fixé la barre très haute pour son défenseur slovène en réclamant plus de 80 millions d’euros, une somme que le PSG est loin d’atteindre avec une offre plutôt comprise aux alentours des 60 millions d’euros. A un an de la fin de son contrat, Milan Skriniar veut rejoindre le PSG mais n’ira pas au clash avec l’Inter Milan. A en croire les informations de Foot Mercato, Luis Campos est en passe de réussir sa négociation puisque les Nerrazzuri sont sur le point de craquer en cédant leur défenseur central pour une somme inférieure aux 80 millions d’euros initialement réclamés. Les choses s’accélèrent donc dans le bon sens pour le PSG, qui a refusé de surpayer au début du mercato et qui est en passe d’obtenir le joueur qu’il désirait en priorité au prix qu’il souhaitait.