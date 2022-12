Skriniar au PSG, Luis Campos continue le forcing

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Milan Skriniar est toujours une cible du PSG au mercato.

L’été dernier, Luis Campos avait fait de Milan Skriniar sa priorité absolue pour la défense du Paris Saint-Germain. Durant plusieurs semaines, les négociations ont été intenses entre le PSG et l’Inter Milan. Malgré plusieurs offres parisiennes à hauteur de 60 millions d’euros voire un peu plus, aucun accord n’a été trouvé, l’Inter Milan ayant réclamé la somme colossale de 80 millions d’euros bonus compris pour un joueur en fin de contrat un an plus tard. Désireux de ne plus surpayer les joueurs sur le marché des transferts, le PSG a mis un terme aux négociations et s’est finalement tourné vers un joueur plus polyvalent mais bien moins expérimenté en la personne de Nordi Mukiele. Ces dernières semaines, la presse italienne avait clairement sonné la fin du feuilleton Skriniar en annonçant la prolongation imminente du joueur du côté de l’Inter Milan. Une ouverture pour Campos dans le dossier Skriniar ?

Cela étant, tout n’est pas encore terminé pour le PSG dans ce dossier selon les informations relayées par Calcio Mercato. En effet, le média italien affirme que pour l’heure, rien n’est signé entre l’Inter Milan et Milan Skriniar. Par conséquent, Luis Campos est toujours attentif aux évolutions de ce dossier et envisage de faire une offre pour le défenseur milanais. Le site italien ne révèle pas si l’intérêt du PSG est davantage pour cet hiver ou pour l’été prochain mais quoi qu’il en soit, il est clair que Luis Campos a toujours l’intention de recruter Milan Skriniar au PSG dans les semaines à venir. Un renfort qui serait le bienvenu car les blessures ont rappelé aux dirigeants parisiens que la marge de manœuvre était faible à ce poste malgré les présences de Kimpembe, Danilo, Sergio Ramos, Marquinhos et Mukiele. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision du joueur, qui toucherait un salaire plus imposant au PSG mais qui n’est en revanche pas certain d’y être titulaire alors que du côté de l’Inter, il est indiscutablement le patron de la défense.