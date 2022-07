Skriniar au PSG, c'est tout bon avant le Japon !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après des semaines de négociations, le dossier Milan Skriniar est tout proche d'être bouclé par le PSG. Le club parisien va faire céder l'Inter Milan pour 70 millions d'euros, juste à temps avant de partir pour le Japon.

Encore membre de l'effectif nerazzuri, Milan Skriniar n'est pourtant plus vraiment un joueur de l'Inter à ce moment précis. En effet, le défenseur slovaque ne fait pas partie du groupe intériste qui défie ce mardi soir le club suisse de Lugano en match de préparation. Le chapitre Inter Milan est désormais derrière lui alors qu'il s'apprête à signer au PSG. Le club parisien a fait de Skriniar sa priorité de l'été en défense centrale. Après des semaines à lui tourner autour, à faire des offres à l'Inter et à devoir augmenter sa mise, le PSG touche au but.

Skriniar, ce sera 70 millions avec des bonus

Très exigeant, l'Inter Milan n'aura cessé d'augmenter ses attentes financières pour céder Milan Skriniar. Le PSG a d'abord joué la montre pour ne pas donner trop d'argent, trop facilement. Mais, finalement, les Parisiens vont accéder au plus vite aux demandes de l'Inter pour bénéficier de leur nouvelle recrue pour le stage de préparation prévu au Japon dans les prochains jours, comme le précise le média italien Sportitalia.

🚨 Milan Skriniar is in a Milano hotel together with intermediaries who handle his move to PSG. @GuarroPas 🇸🇰🔍 — PSGhub (@PSGhub) July 12, 2022

Le PSG va notamment atteindre les 70 millions d'euros attendus par l'Inter Milan pour son joueur slovaque. Cette somme sera atteinte par le versement de bonus liés aux futures performances de Skriniar dans la capitale. Selon Sportitalia, Skriniar est impatient d'arriver à Paris et est satisfait des conditions, surtout financières, qui lui sont offertes à Paris. Le PSG va pouvoir commencer sa préparation avec un noyau plus fourni quantitativement et surtout qualitativement.