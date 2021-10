Sergio Ramos viré par le PSG, un stop brutal

Dans : PSG.

N'ayant pas joué une seule seconde avec le Paris Saint-Germain depuis sa signature en juillet dernier, Sergio Ramos suscite des inquiétudes en interne. Mais son départ n'est à priori pas envisagé par Nasser Al-Khelaifi.

Pas mécontents de voir la situation de Sergio Ramos au PSG, certains médias espagnols affirment ces derniers jours que les dirigeants du club français seraient prêts à trouver une solution rapide afin d’exfiltrer le défenseur laissé libre par le Real Madrid, et pourquoi pas aux Etats-Unis où David Beckham serait prêt à faire une offre. Tandis que celui qui est considéré comme le meilleur défenseur de l’histoire du football n’arrive pas à se sortir d’un souci au mollet, Mauricio Pochettino annonce un prochain retour à chaque conférence de presse sans que cela se concrétise. Sergio Ramos est désormais annoncé pour les prochains matchs du PSG, et pourquoi pas le Clasico contre l’Olympique de Marseille le 24 octobre au Vélodrome.

En attendant, du côté des médias espagnols, on se déchaîne, se moquant de Nasser Al-Khelaifi, lequel aurait voulu jouer au plus malin avec le Real Madrid en s’offrant Sergio Ramos, sans se rendre compte que le joueur de 35 ans était physiquement dans une situation compliquée. De là à envisager un départ imminent de l’ancien Madrilène, il n’y a qu’un pas qui a été franchi cette semaine selon différents scénarios plus ou moins fantasmagoriques. Tandis que le PSG reste totalement muet face à ces rumeurs d’un divorce à l’amiable avec Sergio Ramos, et que ce dernier ne s’exprime pas du tout depuis sa signature à Paris en juillet dernier, c’est sa compagne qui a envoyé un message très clair.

L'épouse de Sergio Ramos s'installe à Paris et adore !

Célèbre journaliste et présentatrice de télévision, Pilar Rubio est la compagne de Sergio, avec qui elle a eu quatre enfants : Sergio Ramos Jr, Marco Ramos, Alejandro Ramos et Maximo Adriano. Et depuis que le défenseur avait rejoint Paris, elle partageait sa vie entre la France et l’Espagne, ce qui laissait évidemment la place à toutes les supputations. Mais, au moment où des journalistes espagnols évoquent un retour de Sergio Ramos dans son pays, Pilar Rubio a cloué le bec à ces derniers. Via les réseaux sociaux, la compagne du joueur du PSG a annoncé qu’elle vivait désormais à plein temps dans la capitale française, laissant montrer son bonheur d’être à Paris au quotidien avec notamment un message avec Paris et un cœur. Et parmi les commentaires, Sergio Ramos a lui aussi affiché un cœur.

Sergio Ramos de retour pour OM-PSG ?

De quoi éteindre le début d'incendie évoqué en Espagne, le couple Ramos n'ayant visiblement pas décidé de quitter rapidement Paris alors même que Pilar Rubio vient de s'y installer définitivement. Le Paris Saint-Germain doit seulement patienter encore un peu avant de pouvoir aligner avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi une star de plus dans son effectif. Reste à savoir comment Mauricio Pochettino va pouvoir utiliser Sergio Ramos, lequel a enchaîné les soucis physiques depuis des mois et qu'il faudra utiliser sans prendre des risques excessifs, le PSG étant du genre très (trop ?) prudent dans ce domaine.