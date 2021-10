Sergio Ramos priorité de Beckham, un coup de pouce du PSG ?

Dans : PSG.

Plus de trois mois après sa signature au PSG, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot de Paris.

L’impatience monte logiquement chez les supporters du Paris Saint-Germain, qui attendent de voir Sergio Ramos à l’œuvre. Laissé libre par le Real Madrid en raison d’un désaccord contractuel mais également car son physique posait question au sein du club merengue, Sergio Ramos commence à inquiéter le Paris SG. Constamment gêné par des douleurs musculaires, l’international espagnol parviendra-t-il à revenir au top ? La question commence à se poser et selon Todo Fichajes, le Paris SG ne verrait plus forcément d’un mauvais œil le départ de Sergio Ramos, d’autant que l’ex-capitaine de la Roja pèse très lourd dans la masse salariale du PSG.

Sergio Ramos, le PSG ouvert à un prêt

Le départ de Sergio Ramos serait d’autant plus plausible que le média espagnol affirme que l’Inter Miami de David Beckham est toujours très intéressé par le défenseur de 36 ans. L’intérêt de la franchise de Major League Soccer n’est pas nouveau puisque David Beckham avait fait savoir à Sergio Ramos qu’il était tenté par sa signature avant que ce dernier ne s’engage finalement en faveur du Paris Saint-Germain. Logiquement, Sergio Ramos avait privilégié le projet du Paris SG, lequel allie le sportif et le financier. Mais le début d’aventure de l’ancien Madrilène au PSG tournant doucement mais surement au fiasco, toutes les parties pourraient reconsidérer un départ aux Etats-Unis. Le média affirme d’ailleurs que le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas au départ de Sergio Ramos, dans le cas où l’international espagnol et le club américain parviennent à trouver un accord dans les prochains mois. Plus étonnant, le PSG serait même ouvert à un prêt de Sergio Ramos à condition bien sûr que la franchise de David Beckham assure une partie majoritaire du salaire de l’Espagnol…