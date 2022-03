Sergio Ramos regrette d'avoir signé au PSG

Après avoir quitté le Real Madrid pour le PSG, Sergio Ramos aurait beaucoup de regrets d'après la presse espagnole. Le défenseur de 35 ans vit une saison compliquée sur tous les plans à Paris.

L'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, dans son ancien jardin à Santiago Bernabeu et devant ses anciens supporters, a été le déclic pour Sergio Ramos. Quasi blessé depuis le début de saison, l'ancien capitaine madrilène n'as joué que cinq matchs cette saison toutes compétitions confondues. Touché au mollet depuis fin janvier, Sergio Ramos va reprendre l'entraînement collectif dans la semaine d'après le Paris Saint-Germain. Mais le mal est déjà fait et des envies de départ commencent déjà à pointer le bout de leur nez. D'après le journaliste espagnol Antonio Romero, venir à Paris a été la pire décision qu'il ait pu prendre au cours de sa carrière. « Je suis absolument convaincu que Sergio Ramos a regretté son départ de Madrid mercredi. Je pense que sa saison aurait été différente s’il était resté, car certaines des blessures peuvent provenir du stress causé par son départ » a annoncé le chroniqueur dans l’émission Carrusel Deportivo.

When Sergio Ramos went to grab the armband and then realized he's not Real Madrid captain anymore 💔



(via @PSG_English) pic.twitter.com/mHiGYxDdUt