PSG : La Juventus allèche Kylian Mbappé, viens gagner avec Cristiano Ronaldo

Malgré la récente élimination de la Ligue des Champions par Manchester United, Kylian Mbappé s’est montré limpide en ce qui concerne son avenir.

Celui-ci se trouve au Paris Saint-Germain et rien ne pourra le faire bouger cet été. Difficile dans le football de se projeter sur du plus long terme, même si cette simple affirmation prononcée dimanche dernier sur TF1 suffit au bonheur des supporters parisiens pour être rassurés en vue de la saison prochaine. Cela n’empêche visiblement pas ses courtisans annoncés de le taquiner. Ainsi, si le Real Madrid rêve de longue date de le faire venir et avait été tout proche de boucler l'affaire en 2017, la Juventus est désormais sur les rangs, dans l’optique de l’associer à Cristiano Ronaldo.

Une perspective alléchante sur laquelle les dirigeants turinois comptent pour convaincre le champion du monde français. Selon Tuttosport, c’est Fabio Paratici en personne qui aurait fait la promesse de tout faire pour convaincre le natif de Bondy de signer chez la Vieille Dame. Une promesse du coordinateur technique effectuée devant des supporters de la Juve dans le centre de Turin après la qualification face à l’Atlético Madrid. De quoi mettre les tifosi aux anges, même si la réalité devrait bien finir par les rattraper. La perspective d’évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo peut certes être alléchante, mais ni le PSG, ni son attaquant vedette, n’ont l’intention de laisser le moindre espoir aux prétendants au prochain mercato.