Sergio Ramos, la révélation qui terrorise le PSG

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Sergio Ramos, forfait pour les matchs du PSG à venir contre Angers et Leipzig.

La situation était déjà préoccupante, elle commence à devenir inquiétante pour le Paris Saint-Germain. Recruté en juillet dernier en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG. Au départ, le club de la capitale avait communiqué sur une préparation physique à part pour le défenseur de 36 ans. La théorie se tenait mais depuis quelques semaines, impossible pour le Paris Saint-Germain de cacher l’évidence, à savoir que Sergio Ramos n’est tout simplement pas apte à jouer un match de haut niveau en raison de douleurs persistantes au genou. Rien de surprenant selon Fred Hermel, qui a livré quelques révélations troublantes sur RMC.

Le correspondant de RMC en Espagne n’est pas surpris de voir Sergio Ramos sur la touche et estime que si le Real Madrid ne l’a pas prolongé, c’est que le club merengue avait sans doute flairé la galère pour l’ex-capitaine de la Roja. « Je vais vous parler d’une discussion personnelle avec des gens du Real, rien d’officiel : ce qu’on dit au sein du club, c’est que le genou (gauche) de Ramos, qui a été opéré en février, serait en bien plus mauvais état qu’on ne le pensait » a révélé Fred Hermel. La suite de l’intervention de la « Drôle de Dame » de l’After Foot n’est pas plus rassurante puisque le journaliste a fait savoir que le cartilage serait touché pour Sergio Ramos, ce qui explique son absence très longue durée avec le PSG.

Sergio Ramos touché au ménisque ?

« Il faut le prendre avec des pincettes, mais ce qu'on me dit encore au Real, c’est : 'On ne l’a pas prolongé parce que le cartilage est touché’, ce qui veut dire que ça va au-delà du simple ménisque à nettoyer. Et à cause de son genou, il y a ce qu’on appelle des compensations. A partir du moment où un élément aussi important du corps est touché, on n’a pas les mêmes appuis, pas la même confiance, on ne se tient pas pareil, et ça provoque des blessures musculaires à différents endroits, dont le mollet. Ça, c’est ce qu’on me raconte au Real. Après, ça peut aussi être une manière de justifier pourquoi on ne l’a pas prolongé là-bas » lance Fred Hermel, qui a toujours ses antennes du côté du Real Madrid, même si la Maison Blanche avait bien tenté de prolonger son défenseur au dernier moment cet été.

La situation de Sergio Ramos fait désormais rire au Real Madrid. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’elle ne fait pas du tout sourire un certain Mauricio Pochettino. Et pour cause, l’entraîneur du Paris SG avait peut-être déjà dessiné des plans de défense à trois avec Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos mais pour l’heure, il n’a toujours pas eu l’occasion de tester l’ancien capitaine du Real Madrid. Interrogé par la Cadena COPE durant la trêve internationale, Mauricio Pochettino a livré quelques confidences au sujet de Sergio Ramos. « C'est un grand champion. Qui peut douter de sa qualité de compétiteur et de son talent de footballeur ? La situation ne l'amuse pas mais il est fort. J'espère qu'il pourra revenir en équipe nationale. Dans sa meilleure version et dans sa meilleure forme, il ne fait aucun doute qu'il est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde » a lancé Mauricio Pochettino, qui espère logiquement pouvoir compter sur Sergio Ramos le plus vite possible. Ce ne sera pas pour les deux prochains matchs du PSG…