PSG : Kurzawa en Premier League, l'improbable miracle !

Par Hadrien Rivayrand

Layvin Kurzawa fait partie des nombreux indésirables que compte le PSG dans son effectif. Alors que le latéral gauche ne joue plus du tout, voilà qu'une porte de sortie s'entrouvre.

Le PSG réalise un début de saison parfait en Ligue 1. Encore ce dimanche soir face au LOSC, les hommes de Christophe Galtier ont récité leur football. Résultat, une victoire 7 buts à 1 et plein de belles promesses pour la suite des opérations. Mais en ce fin de mois d'août, les fans et observateurs du PSG se demandent ce qu'il en sera du marché des transferts. Car le club de la capitale compte encore se montrer actif et jusqu'à trois recrues sont attendues. Mais cela dépendra sans doute des prochains départs. Quelques indésirables sont déjà partis quand d'autres tardent toujours à prendre la tangente. Jamais utilisé par Christophe Galtier, Layvin Kurzawa fait partie des joueurs dont le PSG veut ardemment se débarrasser. Et alors que l'on pensait l'avenir de l'ancien Monégasque bouché, une porte s'entrouvre.

Kurzawa en Premier League ?

🛑 | Fulham souhaite signer Layvin Kurzawa 🇫🇷 avant la fin du mercato ! Le joueur est désormais au centre des attentions pour renforcer le secteur défensif du club.



En attente de confirmation...



📲@standardsport pic.twitter.com/a2VZ6c0n8Z — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2022

Selon les informations du Standard Sport, Fulham veut en effet s'attacher les services de Layvin Kurzawa dans les prochains jours. Encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, l'international français ne sera pas retenu par le club de la capitale en cas d'offre convenable ou de résiliation de contrat négociée. Estimé à 5 millions d'euros sur le marché, Kurzawa pourrait donc bien continuer sa carrière en Premier League, dans un club qui surprend en ce début de saison. Les Londoniens sont invaincus après trois journées de Premier League et comptent poursuivre leur belle dynamique. Pour cela, Fulham veut encore animer le marché. Neal Maupay (Brighton) ou encore Hwang Ui-jo (Bordeaux) sont aussi espérés. Le départ improbable de Kurzawa du PSG arrangerait toutes les parties. Les champions de France souhaitent encore la venue d'un défenseur et les économies faites sur le salaire de Kurzawa (près de 4 millions d'euros) ne seraient pas négligeables.