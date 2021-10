Sergio Ramos en détresse, le PSG va l'attendre longtemps

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Sergio Ramos n’a toujours pas porté le maillot parisien en match officiel. Son retour pourtant prévu pour bientôt est encore menacé par l’état physique de l’ancien madrilène. Un avenir inquiétant pour Ramos comme pour le PSG.

Sergio Ramos se fait attendre au Parc des Princes depuis trois mois et la fin du tunnel ne semble pas encore proche pour l’ancien joueur du Real. Le PSG avait pourtant communiqué fièrement juste avant le classique sur un retour imminent de Ramos, du moins aux entraînements collectifs pour le moment. Toutefois, l’état de santé de l’ancien madrilène reste flou encore aujourd’hui. Touché au mollet depuis le début de son aventure au PSG, il n’a jamais réussi à intégrer le groupe de Mauricio Pochettino à l’entraînement et encore moins à pouvoir disputer quelques minutes de match. Et, il semblerait que sa jambe peine encore à guérir, l’empêchant de pouvoir participer à un entraînement collectif. Au PSG, le pessimisme est très important au sujet de l’Espagnol. Le club ne cache pas son inquiétude quant à la possibilité de la voir dans les prochaines semaines mais Ramos non plus ne se fait guère d’illusions.

Ramos ne sait pas s’il pourra revenir à 100 %

En effet, Ramos doute de plus en plus de pouvoir retrouver la totalité de ses moyens et de pouvoir retrouver un niveau proche du Real. Touché au muscle soléaire de la jambe après son opération du ménisque, il n’arrive pas récupérer durablement. Au problème physique s’ajoute maintenant un problème psychologique pour le défenseur central du PSG. Selon le média espagnol El Larguero, la déprime est forte chez Sergio Ramos qui s’inquiète de plus en plus pour son avenir sur un terrain de football. « Cela l'affecte un peu émotionnellement parce que Ramos a toujours été une personne qui contrôlait son corps et cela le dépasse. La vraie inquiétude de Sergio Ramos est que sa jambe ne lui répond pas et parce qu'il n'y a pas de date précise pour son retour. », confient les journalistes d’El Larguero. Une situation qui dure au PSG, où l’on se réjouissait d’avoir pris Ramos au Real Madrid. Pas sûr qu’à Madrid, on regrette aujourd’hui l’ancien taulier de la Maison Blanche.