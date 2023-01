Sarabia fonce vers les Wolves, la belle vente du PSG

Sur le départ au PSG, Pablo Sarabia va permettre au club parisien de libérer un peu de place devant et en même temps de faire une opération financière non négligeable. Obligé de vendre en raison de son quota de joueurs prêtés déjà atteint, le club de la capitale est tout proche de trouver un accord. Selon plusieurs informateurs et spécialistes des transferts qui suivent l’opération, tout se met en place pour l’ailier espagnol, qui est bien parti pour rejoindre Wolverhampton pour une somme pouvant atteindre 20 millions d’euros avec les bonus.

