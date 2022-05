Ruben Amorim recale le PSG, il préfère le Sporting

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG ayant bouclé le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, les chantiers peuvent avancer dans un climat plus serein.

Au poste de directeur sportif, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà remercié Leonardo. Dans les heures à venir, Nasser Al-Khelaïfi devrait officialiser la nomination de Luis Campos, proche de la famille Mbappé et ancien directeur sportif de l’AS Monaco. Le Portugais fera-t-il le choix de nommer un nouvel entraîneur ou Mauricio Pochettino sera-t-il conservé ? Plusieurs options sont sur la table. A en croire L’Equipe, Kylian Mbappé apprécie l’entraîneur argentin du PSG. De son côté, Luis Campos n’est fermé à aucune hypothèse mais apprécie beaucoup le profil de Ruben Amorim, champion du Portugal avec le Sporting en 2021 et dauphin du FC Porto cette saison. Néanmoins, la piste du technicien portugais de 37 ans a peu de chances d’aboutir selon les informations du journal Record.

Ruben Amorim veut rester an de plus au Sporting

En effet, le média croit savoir que Ruben Amorim envisage de poursuivre sa carrière au Sporting Portugal afin de disputer la Ligue des Champions une seconde année consécutive. Malgré le projet attractif du PSG, l’entraineur portugais souhaite laisser une trace en Europe avec le Sporting et a bien l’intention de briller en Ligue des Champions la saison prochaine. Un premier coup dur pour Luis Campos si cela se confirmait dans la mesure où Ruben Amorim était l’une de ses pistes privilégiées à en croire les informations dévoilées lundi par Le Parisien. Reste maintenant à voir quel sera le plan B du Paris Saint-Germain, qui pourrait se résoudre à conserver Mauricio Pochettino. Et pour cause, Zinedine Zidane ne semble pas plus accessible que Ruben Amorim, l’entraîneur tricolore ayant toujours l’intention d’attendre que la place se libère en Equipe de France. Lundi soir, L’Equipe surprenait tout le monde en confiant que le plan du Qatar pourrait être de conserver Mauricio Pochettino un an avant de foncer sur Pep Guardiola, lequel sera en fin de contrat avec Manchester City en juin 2023.