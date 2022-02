Real Madrid : Gareth Bale viré des plans d’Ancelotti avant le PSG

Dans : PSG.

Considéré comme une des dernières stars du Real Madrid, où il a remporté quatre fois la Ligue des Champions, Gareth Bale ne devrait pas faire de mal au PSG au mois de mars prochain.

Gareth Bale rejouera-t-il un jour sous le maillot du Real Madrid ? La question a le mérite d’être posée. Même s’il est pour l’instant trop tôt pour dire que l'international gallois a bouclé son aventure avec les Merengue, ses chances de rejouer sont minimes, voire même nulles. Selon Don Balon, Gareth Bale va d’ailleurs « disparaître des plans de Carlo Ancelotti pour cette seconde partie de saison ». D’après le média espagnol, « tout indique que la relation entre les deux s'est définitivement rompue ». Rien d'étonnant quand on voit que Bale a encore ciré le banc des remplaçants le week-end dernier lors de la victoire du Real contre Alavés (3-0), une rencontre lors de laquelle Ancelotti n’a même pas envoyé son attaquant à l'échauffement. C’est dire si l’entraîneur italien ne compte plus sur le joueur de 32 ans…

Bale, un souci en moins pour le PSG

Pourtant, la semaine dernière, Bale était titulaire dans un gros rendez-vous de Liga contre Villarreal, avant de jouer trois minutes au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mais ce n’est donc pas pour autant que Bale a retrouvé le Santiago Bernabéu le week-end passé, une pelouse qu’il n’a d’ailleurs plus foulée depuis février 2020 et un match contre Manchester City en C1 sous l’ère Zidane. Depuis ce temps-là, Bale n’a disputé que sept matchs avec Madrid, tous à l’extérieur. Et cela n’est donc pas près de changer. Au bonheur du PSG, qui n’aura probablement rien à craindre de Bale, qui quittera le Real par la petite porte l’été prochain après neuf ans de bons et loyaux services. En fin de contrat en juin, le Gallois pourrait relancer sa carrière en Premier League, où Tottenham et Newcastle s'intéressent à lui. Mais quoi qu’il en soit, Bale ne devrait plus faire d'étincelles avec Madrid. Une bonne chose pour Mauricio Pochettino, qui va devoir remobiliser ses troupes après la défaite en L1 contre Nantes en vue du match retour à Madrid.