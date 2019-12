PSG : Sur le web aussi, Paris écrase l'OM !

Dans : PSG.

Avec l’arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, le club de la capitale s’est véritablement transformé sportivement, en devenant l’une des meilleures équipes en Europe.

Mais il n’y a pas que sur les terrains que le champion de France a pris une nouvelle dimension. En effet, sur les réseaux sociaux aussi, le Paris Saint-Germain s’est développé de manière exceptionnelle. En cette fin d’année 2019, le quotidien espagnol AS a publié, avec le site anglais Sportintelligence, le classement des 30 plus grands clubs et franchises du monde entier en prenant en compte le nombre de followers sur Facebook, Instagram et Twitter.

Un classement au sein duquel le Paris Saint-Germain se classe septième derrière le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea, la Juventus Turin et le Bayern Munich. La déception côté français, c’est qu’aucun autre club de Ligue 1 ne se classe dans ce top 30. Deuxième club français le plus populaire sur les réseaux sociaux, l’Olympique de Marseille n’est effectivement pas classé, malgré 10 millions de followers. A titre de comparaison, le Paris Saint-Germain affiche un totale de… 71 millions de followers. Une sacrée différence qui prouve, malheureusement pour le club phocéen, qu’il n’y a pas que sur le terrain que Paris écrase le classico. Notons que le Real Madrid, qui domine ce classement, affiche un total vertigineux de 223 millions de followers, soit 10 millions de followers de plus que son rival, Barcelone.