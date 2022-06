PSG : Zinedine Zidane, le secret le mieux caché du mercato ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que Christophe Galtier fait figure de favori pour prendre le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le nom de Zinedine Zidane n'est pas hors course, loin de là. Les rumeurs bruissent toujours sur la venue de Zizou au PSG.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont en apnée depuis quelques jours, et il devient urgent que le club de la capitale fasse son choix et l’officialise concernant le successeur de Mauricio Pochettino. Cela tombe bien, Fabrizio Romano affirme ce dimanche que 48 heures après la signature de Luis Campos à la place de Leonardo, parti par la petite porte du Parc des Princes, les choses vont s’accélérer. « Le Paris Saint-Germain est enfin prêt à annoncer le départ de Mauricio Pochettino et Leonardo. Nasser Al-Khelaifi sera prêt pour les dernières réunions afin de décider du nouveau manager. Immédiatement après cela, Luis Campos rejoindra officiellement le club », annonce le journaliste italien spécialiste du mercato. Lors de la conférence de presse avec Kylian Mbappé, le président qatari du Paris Saint-Germain avait indiqué que des décisions seraient prises et officialisées…cette semaine, et cela n’a pas été le cas. Maintenant, tout le monde attend de savoir qui sera le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier étant le numéro 1 dans la short-list de Luis Campos…sauf si Zinedine Zidane accepte l’offre de l’Emir du Qatar.

Zidane entraîneur du PSG, au Qatar on y croit encore

Plus personne ne le conteste, du côté de Doha on s’accroche au dossier Zinedine Zidane, et visiblement il y a eu plusieurs réunions dans ce sens, ce qui tend à démontrer que l’ancien entraîneur français du Real Madrid n’a pas apporté un « non » définitif au Paris Saint-Germain. Tandis que les noms se multiplient, et que Christophe Galtier ne fait pas l’unanimité, la possibilité de voir Zizou être la grosse surprise qui nécessite autant de temps n’a pas disparu. Et c’est Mohammed Al-Kaabi, le spécialiste qatari du mercato, qui a relancé toutes les supputations sur le successeur de Mauricio Pochettino. « Malgré les nombreux noms associés au poste d'entraîneur de Paris, je vois encore le poste pour Zidane », a lancé @Qatari, qui n’est pas le seul à avoir le sentiment que du côté de Doha on a avancé en toute discrétion sur le dossier et que toutes les pistes qui circulent sont des leurres.

Du côté des influenceurs qui sont proches du PSG, on a zéro certitude sur ce dossier Zidane. Un preuve de plus qu'il est géré depuis le Qatar, car le dossier Mbappé l'a prouvé, lorsque c'est à Paris que ces opérations sont traités, il y a toujours des fuites. Et là ce n'est pas le cas. Même le célèbre Sabri a des doutes et ne le cache pas, mais il n'affirme rien. « Je ne peux que croire à Zinedine Zidane au PSG, désolé mais je ne suis pas quelqu’un de défaitiste et avec tout ce que je vois ou lis franchement c’est incompréhensible. Mais bon on verra bien la famille mais on fait pas autant de RDV avec une personne qui ne veux pas venir non ? », s'interrogé celui qui a ses entrées au Paris Saint-Germain.