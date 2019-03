PSG : Al-Khelaifi et Henrique se dégonflent, Rabiot ne sera pas viré !

Dans : PSG, Ligue 1.

La Une de l'Equipe et la double page accordées à Adrien Rabiot et surtout à sa mère semblent avoir fait mouche. Car ce mercredi soir, Le Parisien affirme que finalement la convocation du milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans une semaine, suite à sa mise à pied, ne va déboucher sur aucune sanction. Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique seraient désormais décidés à calmer le jeu, alors qu'il ne reste plus que quelques mois de contrat à Adrien Rabiot.

Exit donc un éventuel limogeage sans délai, le PSG rentre dans le rang et va même remettre Adrien Rabiot au travail sous les ordres de Thomas Tuchel. « Aux dernières nouvelles et de sources internes, la rupture de contrat pure et dure n’est pas d’actualité. Il ne s’agit pas de l’option envisagée à ce jour même si ce dossier complètement fou nécessite la prudence. Il est même probable que le milieu réintègre le camp des Loges et les entraînements avec ses futurs ex-partenaires. Avant un nouvel épisode, évidemment », explique le quotidien régional. Il n'est toutefois pas prévu que celui qui avait refusé d'être réserviste avec l'équipe de France avant le Mondial puisse jouer un ou des matches avec le Paris Saint-Germain d'ici la fin de saison.